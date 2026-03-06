Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En los próximos días, se concretará una audiencia pública para recibir opiniones sobre un proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares N° 26.639.

En este sentido, el diputado Jairo Guzmán publicó un vídeo en sus redes sociales en donde explicó que desde el bloque de La Libertad Avanza buscan terminar con lo que consideran una normativa mal redactada que hoy provoca incertidumbre jurídica en el país.

“Te están mintiendo sobre la ley de glaciares. Algunos quieren instalar que este Congreso quiere destruir los glaciares. Esto es falso”, sostuvo Guzmán al referirse a las críticas que surgieron en distintos sectores políticos y ambientales.

El diputado argumentó que el principal problema de la legislación vigente es su ambigüedad, lo que -según su visión- genera conflictos legales y paraliza proyectos productivos en distintas regiones del país.

En ese sentido, afirmó que la normativa actual termina afectando el desarrollo económico de varias provincias. “La ley actual es tan ambigua que termina frenando inversiones, paralizando proyectos y frenando el desarrollo de provincias enteras”, expresó.

De acuerdo con su planteo, el proyecto impulsado por su espacio político busca clarificar el marco legal para reducir la incertidumbre que enfrentan las actividades productivas.

Federalismo y recursos naturales

Uno de los ejes centrales del planteo del legislador es la defensa del federalismo en la administración de los recursos naturales. Según explicó, la propuesta apunta a reforzar el rol de las provincias en la toma de decisiones vinculadas con el uso y la protección de esos recursos. “Este proyecto busca darle autonomía a las provincias sobre sus recursos naturales y fortalece el federalismo”, señaló.

En ese marco, sostuvo que los gobiernos provinciales deben tener un rol central en la evaluación ambiental y en la definición de los proyectos que se desarrollen en sus territorios.

“Porque las provincias, que son las dueñas de sus recursos naturales, son quienes deben decidir cómo protegerlos”, indicó.

Desarrollo económico y cuidado ambiental

Guzmán también remarcó que, desde su perspectiva, el desarrollo productivo y la protección del ambiente no son objetivos incompatibles.

“Cuidar el medio ambiente y desarrollar nuestros recursos no se contradicen, exactamente lo que manda la Constitución: menos confusión, más claridad y más desarrollo para la Argentina”, expresó.

En ese sentido, el legislador insistió en que la propuesta busca ordenar el marco normativo y generar condiciones para impulsar inversiones en distintas regiones del país.

Mensaje en redes sociales

En su publicación, el diputado también apuntó contra quienes cuestionan la iniciativa y defendió el rol de las provincias en la evaluación de los proyectos productivos. “La protección de nuestros recursos no es contrario a el desarrollo económico. Basta de mentiras de zurdos progresistas que buscan engañar a la población”, escribió.

Además, agregó que “los recursos naturales pertenecen a las provincias y son estas quienes deben proteger y analizar el impacto ambiental de los diferentes proyectos productivos”.

El mensaje fue acompañado por el hashtag #leydeglaciaresSi, en el marco de la discusión pública que continúa generando la posible modificación de la normativa vigente.