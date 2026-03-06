Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral Nº 27.802, una de las reformas estructurales impulsadas por el Gobierno nacional. La norma había sido sancionada por el Congreso de la Nación Argentina el pasado 27 de febrero y comenzará a regir para el empleo privado tras su publicación en el Boletín Oficial.

La promulgación se realizó mediante el Decreto 137/2026 y también lleva las firmas del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

La nueva legislación introduce cambios profundos en el régimen laboral argentino, especialmente en la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744, con modificaciones que impactan en las indemnizaciones por despido, la jornada laboral, las vacaciones, los convenios colectivos y el funcionamiento de los sindicatos.

Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo de la reforma es generar condiciones para fomentar el empleo formal, reducir la litigiosidad laboral y adaptar las normas a nuevas formas de trabajo.

Con la promulgación de la Ley 27.802, el Gobierno de Javier Milei concreta una de las reformas económicas más relevantes de su agenda. La normativa impactará directamente en la organización del trabajo en el sector privado y en el funcionamiento de las relaciones laborales en la Argentina, abriendo un nuevo escenario en materia de contratación, negociación colectiva y regulación del empleo.

Una reforma laboral con 25 capítulos

El texto definitivo de la Ley de Modernización Laboral quedó conformado por 25 capítulos, luego de atravesar distintas revisiones parlamentarias entre el Senado y la Cámara de Diputados.

Durante el debate legislativo se eliminaron algunos artículos vinculados a las licencias médicas, aunque se mantuvieron la mayoría de los cambios estructurales impulsados por el oficialismo de La Libertad Avanza.

Entre los aspectos centrales de la reforma se destacan:

cambios en el sistema de indemnizaciones;

nuevas modalidades de organización de la jornada laboral;

incentivos a la registración de trabajadores;

modificaciones en la negociación colectiva;

límites a aportes sindicales;

nuevas reglas para conflictos laborales y derecho de huelga.

Cambios en indemnizaciones y despidos

Uno de los puntos más relevantes de la reforma es la modificación del cálculo de la indemnización por despido sin causa.

El nuevo esquema establece que la compensación equivale a un mes de sueldo por cada año de antigüedad, tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual del último año.

La ley define como habitual a los conceptos salariales percibidos durante al menos seis meses del último año calendario. Además, establece que la indemnización será la única reparación frente a un despido sin causa, salvo en casos donde existan delitos.

También se habilita el pago en cuotas en determinadas circunstancias, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Creación del Fondo de Asistencia Laboral

Otro de los ejes centrales es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo destinado a cubrir el pago de indemnizaciones y otras obligaciones por cese laboral.

El sistema funcionará mediante una contribución mensual obligatoria que deberán realizar los empleadores:

1% del salario para grandes empresas

2,5% para micro, pequeñas y medianas empresas

Los aportes se depositarán en cuentas individuales de afectación específica e inembargables. Estos fondos serán administrados por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores.

La implementación del FAL comenzará el 1 de junio de 2026, aunque el Poder Ejecutivo podrá prorrogar ese plazo hasta seis meses.

Vacaciones, banco de horas y jornada laboral

La reforma laboral también introduce cambios en la organización del tiempo de trabajo.

En materia de vacaciones, se mantiene la obligación de otorgarlas entre el 1 de octubre y el 30 de abril, aunque ahora podrán fraccionarse en períodos no menores a siete días consecutivos.

Además, se habilita el sistema de banco de horas, que permite compensar jornadas extendidas con reducción de horas en otros días. Bajo este esquema, la jornada diaria podrá extenderse hasta un máximo de 12 horas, siempre que se respete un descanso mínimo de 12 horas entre jornadas.

El objetivo, según el Gobierno, es permitir esquemas de trabajo más flexibles adaptados a las necesidades de las empresas y los trabajadores.

Cambios en sindicatos y negociación colectiva

La ley también introduce modificaciones en el sistema de negociación colectiva y en los aportes a las organizaciones sindicales.

Entre las principales medidas se establece que:

la cuota solidaria destinada a los sindicatos tendrá un tope del 2% del salario mensual;

los aportes a cámaras empresariales no podrán superar el 0,5% de las remuneraciones;

los convenios colectivos vencidos dejarán de mantener automáticamente todas sus cláusulas.

En este último caso, solo continuarán vigentes las normas vinculadas a las condiciones de trabajo hasta la firma de un nuevo acuerdo.

También se otorga mayor peso a los convenios firmados a nivel de empresa o regional por sobre los acuerdos sectoriales.

Restricciones al derecho de huelga y servicios esenciales

La reforma laboral redefine el alcance de los servicios esenciales y establece obligaciones de funcionamiento mínimo durante medidas de fuerza.

En estos sectores deberá garantizarse una cobertura mínima del 75% de la prestación habitual. Entre ellos se incluyen:

salud

educación

energía y gas

agua potable

cuidado de menores

En actividades consideradas de importancia trascendental —como transporte, servicios bancarios o industria alimenticia— el nivel mínimo de funcionamiento deberá ser del 50%.

La norma también considera infracciones graves las acciones que afecten la libertad de trabajo de quienes no adhieran a una medida de fuerza.

Incentivos para formalizar empleo

La ley incorpora mecanismos destinados a promover el empleo registrado y reducir el trabajo informal.

Entre ellos se destaca el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que prevé reducciones en las contribuciones patronales para nuevas contrataciones durante los primeros cuatro años de relación laboral.

También se crea el Programa de Promoción del Empleo Registrado (PER), que permitirá regularizar trabajadores no registrados mediante condonaciones de deuda de hasta el 70% en aportes y contribuciones adeudadas.

Nuevas reglas para plataformas digitales

La normativa incorpora además un régimen específico para trabajadores de plataformas tecnológicas de reparto y movilidad.

Según la ley, estos prestadores serán considerados trabajadores independientes y no empleados en relación de dependencia. Las plataformas deberán garantizar seguros de accidentes personales, capacitaciones y canales de atención para reclamos.

Al mismo tiempo, se reconoce la libertad de horario, conexión y aceptación de pedidos por parte de los prestadores.

Incentivo a inversiones productivas

La reforma laboral también incluye el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), destinado a fomentar proyectos productivos en empresas de distinto tamaño.

Este programa contempla beneficios fiscales como:

amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias

devolución anticipada de créditos fiscales de IVA

Los montos mínimos de inversión van desde 150.000 dólares para microempresas hasta 9 millones de dólares para medianas empresas del tramo superior.