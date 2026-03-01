Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gendarme argentino Nahuel Gallo, que permaneció detenido en Venezuela durante 450 días, fue liberado este domingo por las autoridades de ese país tras una gestión “humanitaria” impulsada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La intervención se concretó a través de la Federación Venezolana de Fútbol. En un comunicado, la AFA agradeció a la presidente encargada, Delcy Rodríguez, “por su sensibilidad y disposición para atender esta situación”.

Gallo estaba detenido desde 2024. Durante la primera etapa de su cautiverio su paradero fue desconocido, hasta que su familia logró saber que se encontraba alojado en la prisión El Rodeo 1, en Caracas. El gendarme había sido arrestado en un paso fronterizo con Colombia cuando ingresaba a Venezuela para visitar a su esposa, de esa nacionalidad, y a su hijo pequeño, quienes estaban en ese país.

La entidad presidida por Claudio “Chiqui” Tapia sostuvo que este hecho demuestra “que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

“Asimismo, reconocemos a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”, añade el texto. Las gestiones para lograr la liberación contaron con la mediación ante el Gobierno de Delcy Rodríguez del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez Ochoa.

La noticia también fue confirmada por su esposa, María Alexandra Gómez, quien a través de su cuenta en la red social X escribió: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”, señaló.

Leé más notas de La Opinión Austral