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Previo al partido de la Selección Argentina frente a la Selección de Cabo Verde por los 16avos de final del Mundial 2026, Lionel Scaloni habló en la conferencia de prensa protocolar de FIFA.

Allí el oriundo de Pujato se refirió al rival de turno en el Hard Rock Stadium y le dedicó unas palabras de elogio. Además afirmó que será un partido duro.

“Estamos bien. Ilusionados, pero hay un rival que hay que respetar porque hizo bien las cosas. El margen se achica”, inició sobre cómo está su equipo para enfrentar una nueva instancia de eliminación directa.

“Es un encuentro que el que pierde se vuelve, lo tenemos en cuenta, pero nos agarra en un buen momento. No va a ser fácil, es la realidad“, agregó respecto a la dificultad que tendrá el mismo.

Scaloni elogió a Cabo Verde

Por otro lado, el entrenador de la Albiceleste le dedicó unas palabras de elogio a su próximo rival: “No nos sorprende, son un buen equipo”.

Y agregó: “No ha perdido, incluso contra Arabia mereció ganar. Salen muy bien de contra y tienen jugadores de buen pie. No están acá de casualidad. Ya lo estábamos analizando”.

Scaloni dio sus candidatos al Mundial

“Francia está muy bien, Brasil también. México hizo un gran partido contra Ecuador, Colombia está muy bien. España, lógicamente, Portugal e Inglaterra van a estar peleando. Lo que ha hecho Francia es para tener en cuenta, es un gran equipo”, dijo al respecto.

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