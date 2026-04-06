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AmCham Argentina, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en el país, presenta una nueva edición del AmCham Summit, la jornada de negocios que reúne a empresarios, autoridades del sector público, y representantes de la academia para dialogar sobre los ejes fundamentales que atraviesan al desarrollo del país.

Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el encuentro se realizará el próximo 14 de abril, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, y tratará los principales desafíos y oportunidades para impulsar el crecimiento a nivel federal, fortalecer la competitividad y consolidar un entorno atractivo para la inversión.

“Argentina atraviesa un momento decisivo. Tras años de inestabilidad y desequilibrios económicos, se abre el camino para pasar de la estabilización al desarrollo”, se indicó y agregó que “en este escenario, sectores como la agroindustria, la energía, la minería y la salud aparecen como motores clave para impulsar las exportaciones, atraer inversiones y dinamizar las economías regionales”. “Sin embargo, desplegar ese potencial requiere consensos, reglas claras y una visión compartida a largo plazo”.

Debates

La agenda también abordará los temas clave para el desarrollo de estas industrias junto a paneles dedicados a explorar sobre: el lugar de Argentina en el escenario global, la infraestructura para impulsar la productividad, la institucionalidad como pilar de desarrollo, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, el neuroliderazgo, el sindicalismo en la nueva Argentina, y la reconversión de los negocios. Además, se llevarán a cabo debates entre gobernadores, senadores y diputados, promoviendo la pluralidad de voces y el diálogo constructivo.

Alejandro Díaz, CEO AmCham Argentina. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostiene: “El AmCham Summit se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Luego, agregó: “Estamos frente a un contexto económico donde el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena. Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

El Jefe de Gobierno de CABA; Jorge Macri en la rueda de prensa. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Entre los oradores del sector público participarán (por orden de aparición): Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación; Alberto Weretilneck, gobernador de la Provincia de Río Negro; Alfredo Cornejo, gobernador de la Provincia de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de la Provincia de Entre Ríos; Daniel González, secretario de coordinación de Energía y Minería de la Nación; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Se suman Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Jorge Sola, secretario General de la Confederación General del Trabajo; Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del Bloque La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, senador nacional por la Provincia de Corrientes y presidente del Bloque UCR; Diego Santilli, ministro de Interior de la Nación; Claudio Poggi, gobernador de la Provincia de San Luis; Leandro Zdero, gobernador de la Provincia del Chaco; Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación; Gabriel Bornoroni, diputado nacional por la Provincia de Córdoba y presidente del Bloque La Libertad Avanza; y Lisandro Nieri, diputado Nacional por Mendoza. Bloque UCR-Unión Cívica Radical.

Además, participarán líderes empresariales de compañías de diferentes sectores de la economía como: 3M, Aconcagua Energía Generación, Aeropuertos Argentina, AES Argentina, Amazon Web Services, Amgen, ArcelorMittal Acindar, Bristol Myers Squibb Argentina, Cargill Argentina, Central Puerto, Chevron, Citibank, Corteva, Danone, DuPont, Glencore, Grupo Newsan, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Laboratorios Bagó, Newmont, Pan American Energy, Personal, Philip Morris International, PwC, Rio Tinto Lithium y Roche Pharma, entre otras.