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En el marco del IAPG Houston Corporate Sponsors, el presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG), Ernesto López Anadón, reflexionó sobre las posibilidades que tiene la Argentina de marcar un hito en la producción petrolera y en las ventajas y obstáculos que los planes para Vaca Muerta enfrentarán como consecuencia de la guerra en Medio Oriente.

“El evento me pareció muy bueno porque estuvo el secretario de Energía y Minería, Daniel González; los gobernadores de Neuquén y Río Negro, y Horacio Marín, presidente de YPF. Hubo mucho interés, mucha atención de la gente, se habló mucho de lo que se está haciendo y se mostraron dos cosas. Una es que Vaca Muerta realmente es una formación que tiene valor, que produce muy eficientemente. Lo segundo es que se nota, tanto en el gobierno nacional como en el provincial, que se han dado cuenta de su función, que es facilitar las cosas para que la inversión privada se desarrolle y pueda realizar la actividad. Por supuesto dentro de las normativas que existan y demás, pero todos están trabajando para eficientizar todos los sistemas gubernamentales que permitan que esta actividad fluya y sea eficiente”, manifestó a Ámbito.

Consultado sobre la posibilidad de llegar a un millón de barriles a fin de año, como mencionó Marín, señaló: “Vengo pidiendo eso desde hace 10 años más o menos, así que estoy muy contento de que lo mencionen ahora. Son viables. A fin de año, creo que llegamos al millón de barriles. Estamos tomando Vaca Muerta y el convencional. Hoy estamos en cerca de los 800 y cuando el año que viene aumente su capacidad, creo que se va a llenar y podemos llegar al millón y medio de barriles por día”.

Con respecto a cómo impacta la geopolítica y el conflicto de la guerra en Medio Oriente con Vaca Muerta y la Argentina, analizó: “Tiene dos aristas. La primera muestra que las naciones que importan gas y petróleo tienen que estar pensando en lugares que sean menos conflictivos que donde hoy se está importando gas y petróleo. En ese caso, Argentina puede ofrecer esa seguridad porque es una región sin conflictos, es una región sin tsunamis, es un lugar donde se puede pensar en un abastecimiento continuo sin interrupciones. En ese caso sí favorece y de hecho, hablando con los actores como PAE e YPF, ambos han estado recibiendo muchos requerimientos y consultas acerca de sus proyectos. Eso es bueno, eso quiere decir que va a haber compradores para el gas argentino y para el petróleo”.

“Son viables. A fin de año, creo que llegamos al millón de barriles”. ERNESTO LÓPEZ ANADÓN, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARGENTINO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS

“Por otro lado, la otra arista es que va a haber una disrupción económica en el mundo, probablemente recesión, inflación, y eso va a dificultar o encarecer el financiamiento. Y para lo que hay que hacer en Argentina se requiere mucho financiamiento externo. Así que ese es un problema que esperemos que se pueda navegar y podamos conseguir los fondos necesarios para realizar estos proyectos”, completó.

En cuanto a la proyección en el tiempo del barril a 100 dólares, reconoció que es “difícil saber, muy difícil. Hoy están estancados ahí en el Golfo entre 15 y 20 millones de barriles por día, y por supuesto, está todo el problema del GNL, que Qatar quedó fuera de operación. Eso hace que la demanda se tenga que acomodar, va a haber destrucción de demanda, pero todo eso va a ocurrir en un largo tiempo. Si terminase hoy el conflicto del Golfo, poner en producción de vuelta los campos, que hoy están siendo parados porque el almacenaje de los productores del ya está full y tienen que parar pozos, va a demandar mucho tiempo. Aún terminando hoy el conflicto, se podría restablecer la normalidad de petróleo en probablemente en 3 a 5 meses y en gas probablemente demore más de un año. Con lo cual los precios del crudo, que se pensaba que iban a estar en torno a los 60 dólares del barril, van a estar altos yo creo que hasta casi los últimos meses de este año. Pero, quiero aclarar, nadie la pega con esto“.

“Toda la vida en Argentina hemos estado controlando precios y nos fue pésimo”. ERNESTO LÓPEZ ANADÓN, PRESIDENTE DEL INSTITUTO ARGENTINO DEL PETRÓLEO Y DEL GAS

Por último, sobre la no intervención del Gobierno en la suba de los precios de los combustibles, consideró: “El gobierno hace bien en no intervenir en el mercado. Si hay una crisis internacional y los precios suben, cada uno tendrá que ajustarse a ese nuevo escenario. No hay otra forma. Toda la vida en Argentina hemos estado controlando precios y nos fue pésimo. La gente bajó la inversión, bajó el trabajo y aumentó la pobreza. Entonces no tenemos que volver a esa fórmula”.

“Sí puede haber paliativos, bajas de impuestos, en los casos demasiados graves o muy agudos para la población o para determinados sectores, pero no intervenir sobre los precios, sino probablemente buscar ayudas sociales que permitan morigerar el impacto que pueden tener esos precios en sectores más vulnerables“, cerró.

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