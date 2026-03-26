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El Gobierno no tomará ninguna intervención en el mercado de combustibles ante la suba de la cotización internacional del petróleo, dio a conocer este jueves la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti.

La decisión anunciada por la funcionaria se enmarca en la política de libertad de mercado implementada por el presidente Javier Milei, pero al mismo tiempo contrasta con medidas de emergencia que dispusieron otros países para evitar una disparada en los precios de las naftas y el gasoil, como subsidios, beneficios impositivos u otras iniciativas del mismo tenor.

“Nosotros no intervenimos en el mercado”, fue la respuesta de Tettamanti al ser consultada sobre el tema, luego de exponer en el panel de apertura del 39° Congreso de la Asociación Iberoamericana de Gas Licuado de Petróleo (AIGLP), evento que cuenta con cobertura especial del Grupo La Opinión Austral.

En cuanto a la posibilidad de una reducción de la carga impositiva (que representa cerca del 40% del precio final de los combustibles líquidos), indicó que “la política tributaria no es resorte de esta Secretaría”.

Potencial

La secretaria de Energía subrayó como objetivo general del Gobierno en materia energética el de “aprovechar al máximo el potencial que la Argentina tiene en todos sus productos” y para ello “primero hay que definir cuál es el rol del Estado y cuál el de sector privado”.

“Eso lo tenemos muy claro”, puntualizó, diferenciándose de lo ocurrido en los primeros años del Siglo XXI, a los que caracterizó como “20 años de mucha intervención, con el Estado haciendo mal lo que debió hacer el privado”.

Ese cambio de roles, sostuvo, derivó en “una desinversión en energía eléctrica y en gas natural”, llegándose a un presente en el que “en todos los sectores en los que hay que tener infraestructura suficiente, no la tenemos”.

“Eso es lo que tenemos que recomponer”, remarcó, con un Estado dedicado a “configurar y definir un marco institucional regulatorio de estabilidad que de confianza al sector privado para que invierta, produzca y comercialice, porque el Estado no está para eso”.

En ese sentido, Tettamanti subrayó que un libre funcionamiento del mercado “es lo mejor para el que produce, pero también para el que consume” porque “con libertad y competencia, el privado trata de ser eficiente y producir al menor costo posible”.

“Y un menor costo significa un menor precio, la única forma que tenemos para garantizarlo”, enfatizó, en una defensa de la política de no intervención estatal en la fijación de precios que, entre otros rubros, también abarca al de los combustibles.

En un contexto marcado a lo largo de marzo por la suba del petróleo por la guerra de Medio Oriente, hubo varios países que tomaron medidas excepcionales.

Brasil suspendió transitoriamente los impuestos federales al diésel, España redujo el IVA a los combustibles al 10% y Chile redujo la entrega un un bono de subsidio por $100.000 mensuales (154.000 pesos argentinos) luego del alza de precios anunciada el lunes.

Tettamanti advirtió que el país, en materia energética, “está en un período de transición, pero al final de camino está la libertad”.

“Está en cada uno de los argentinos que eso se haga realidad, mi mayor deseo es que los argentinos entiendan la diferencia entre el camino que no funciona y el que nos va a llevar al crecimiento“, concluyó.