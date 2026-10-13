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El Ejército Argentino y el Ejército de Chile realizarán un ejercicio combinado de planificación en Punta Arenas, del 19 al 23 de octubre, con el objetivo de preparar maniobras militares en la Patagonia argentina previstas para 2027.

El anuncio fue realizado por el vocero presidencial argentino, Adrián Ravier, durante una conferencia de prensa en la que repasó las actividades conjuntas de las Fuerzas Armadas con países de la región y otras naciones.

Según precisó, la participación de efectivos de ambos ejércitos “servirá para planificar la ejecución de un ejercicio combinado con tropas en el terreno de la Patagonia Argentina en 2027”.

Ravier vinculó la iniciativa con el vínculo bilateral entre ambos países y afirmó: “Cabe resaltar que este ejercicio no sería posible de no ser por la buena relación que mantiene nuestro país con la República de Chile”.

La actividad se enmarca en una agenda de entrenamientos militares que busca mejorar la coordinación entre fuerzas, ampliar la experiencia de sus integrantes y evaluar sus capacidades operativas.

En ese marco, el vocero también repasó otros ejercicios militares en los que participa Argentina junto a fuerzas de distintos países. Entre ellos mencionó UNITAS 2026, realizado en Perú, que reunió a 24 países con 26 buques de superficie, 21 aeronaves, dos submarinos, vehículos no tripulados y más de 5.700 efectivos. La Armada Argentina participó con el destructor ARA Almirante Brown y una dotación de más de 200 marinos, además de personal especializado en distintas áreas. Durante el entrenamiento se realizaron operaciones antisubmarinas y antisuperficie, maniobras de defensa aérea, desembarcos anfibios y prácticas de respuesta ante incidentes cibernéticos.

También destacó el ejercicio Biwa, desarrollado en Rosario, que contó con más de 30 unidades y subunidades desplegadas sobre el río Paraná. Las actividades incluyeron capacidades terrestres, aéreas, anfibias y aeromóviles, con la participación de medios blindados, ingenieros, unidades de comunicaciones, aviación del Ejército y apoyo de fuego.

Por otra parte, entre el 10 y el 17 de octubre, tropas argentinas participan junto al Ejército Brasileño en el ejercicio combinado Arandú 2026, en el estado de Río Grande do Sul. Según lo informado por Ravier, por primera vez el Ejército Argentino desplegará en un ejercicio combinado sus nuevos vehículos Stryker 8×8 y los tanques TAM 2CA2, además de camiones tácticos Oshkosh y helicópteros de aviación del Ejército.

Sobre los objetivos generales de estas maniobras, Ravier sostuvo: “Cada uno de estos ejercicios contribuye a mejorar la coordinación entre nuestras Fuerzas Armadas, fortalecer su experiencia y poner a prueba sus capacidades en el terreno”.

La reunión prevista en Punta Arenas será una instancia de planificación para las maniobras de 2027, que tendrán como escenario la Patagonia argentina y contarán con la participación de efectivos de ambos países.