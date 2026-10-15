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El mercado de las telecomunicaciones en Argentina se prepara para un cambio significativo: alrededor de seis millones de clientes de Movistar pasarán a Tuenti, la marca con la que Metrotel buscará competir en el negocio de la telefonía móvil. La operación forma parte de las condiciones establecidas por las autoridades de Defensa de la Competencia tras la adquisición de Telefónica por parte de Telecom Argentina.

El acuerdo se confirmó luego de que Telecom aceptara una oferta de US$ 450 millones presentada por Metrotel para adquirir una cartera de clientes y activos de telecomunicaciones. La transacción comprende 6.005.425 líneas móviles, 211.566 abonados de internet residencial, infraestructura y derechos de uso de espectro radioeléctrico.

La transferencia tendrá un impacto directo en millones de usuarios que actualmente utilizan los servicios de Movistar. Sin embargo, el cambio de operador no implica que deban reemplazar inmediatamente sus chips, modificar sus números de teléfono o contratar un nuevo plan.

Aunque se prevé una migración gradual para garantizar la continuidad de las comunicaciones, todavía quedan aspectos técnicos y comerciales por definir. Entre las principales dudas se encuentran qué ocurrirá con las tarjetas SIM, cómo se mantendrán los abonos mensuales y de qué manera se notificará a los clientes alcanzados.

¿Qué pasará con los clientes de Movistar que pasarán a Tuenti?

Los clientes incluidos en la operación serán transferidos progresivamente a la nueva estructura comercial de Tuenti. El objetivo es que el proceso se realice sin interrupciones en el servicio y sin que los usuarios tengan que gestionar individualmente una portabilidad.

Según la información difundida sobre el acuerdo, Movistar y posteriormente Tuenti comunicarán a los usuarios los detalles de la transición. Las instrucciones específicas dependerán de los procedimientos técnicos que definan las compañías.

Uno de los puntos centrales es la conservación del número telefónico. La operación contempla el traspaso de líneas existentes, por lo que los usuarios alcanzados podrán mantener sus números actuales, sin necesidad de informar un nuevo contacto a familiares, amigos o compañeros de trabajo.

La migración tampoco se concretará de un día para el otro. Si bien se espera que el proceso avance por etapas, todavía no se difundió un cronograma definitivo que permita conocer cuándo se realizará el cambio para cada grupo de clientes.

¿Habrá que cambiar el chip de Movistar para usar Tuenti?

Una de las principales preguntas de los usuarios es si deberán reemplazar la tarjeta SIM de sus celulares para continuar utilizando el servicio bajo la marca Tuenti.

Por el momento, no se confirmó que todos los clientes puedan conservar indefinidamente sus chips actuales. La necesidad de cambiar la tarjeta dependerá de las condiciones técnicas de la migración y de las instrucciones oficiales que comuniquen las empresas.

El esquema previsto apunta a facilitar la transición sin interrupciones y evitar, en la medida de lo posible, que los usuarios deban concurrir personalmente a una sucursal.

Por eso, no es necesario cambiar el chip por iniciativa propia ni iniciar un trámite de portabilidad individual solamente por el anuncio de la operación.

Este proceso es diferente de una portabilidad tradicional, en la que una persona decide voluntariamente cambiar de compañía y debe seguir los pasos establecidos por el nuevo operador. En este caso, se trata de una transferencia masiva de líneas como parte de una reorganización empresarial.

¿Qué pasará con los abonos, los planes y las facturas de Movistar?

La situación de los clientes que actualmente pagan un abono mensual es otro de los interrogantes centrales de la operación.

Hasta ahora, Tuenti se caracterizó en Argentina por ofrecer principalmente servicios prepagos, con paquetes de datos, llamadas y mensajes que los usuarios pueden contratar sin un abono mensual tradicional.

Sin embargo, la nueva compañía recibirá millones de clientes provenientes de Movistar, incluidos usuarios con planes pospagos y facturación mensual. Esto obligará a adaptar la propuesta comercial de Tuenti para administrar distintas modalidades de contratación.

El proyecto apunta a desarrollar una oferta de planes sencillos y una atención centrada en los canales digitales. No obstante, todavía no se anunció un cuadro tarifario definitivo para los clientes que serán transferidos.

Tampoco existe información oficial que permita afirmar que los usuarios perderán sus beneficios actuales, serán obligados a pasar a un sistema prepago o tendrán aumentos automáticos como consecuencia del cambio de operador.

Mientras se instrumenta la transición, la recomendación es continuar pagando las facturas por los canales habituales hasta recibir instrucciones oficiales. Cualquier modificación en la empresa responsable de facturar, los medios de pago o las condiciones del servicio deberá ser comunicada por los operadores.

Cómo saber si tu línea de Movistar pasará a Tuenti

La operación incluye una cartera específica de clientes, por lo que no todos los usuarios de Movistar necesariamente serán transferidos al mismo tiempo.

Del total de 6.005.425 líneas móviles contempladas en el acuerdo, 4.002.013 corresponden al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), mientras que las 2.003.412 restantes se distribuyen en otras regiones del país.

Los clientes de Rosario y del resto de la provincia de Santa Fe también podrían estar alcanzados por la operación. Sin embargo, no se informó cuántas líneas de esa provincia integran el paquete ni cuáles serán las primeras localidades incluidas en el proceso.

Por ahora, la vía prevista para conocer si una línea será transferida es la comunicación directa de las compañías. No se informó la disponibilidad de una herramienta pública que permita ingresar un número telefónico y consultar si forma parte de la cartera adquirida por Metrotel.

Hasta que se publiquen nuevas instrucciones, los usuarios deberán estar atentos a los mensajes oficiales de Movistar y Tuenti.

Por qué Movistar debe transferir seis millones de clientes

El origen de la operación se remonta a febrero de 2025, cuando Telecom Argentina adquirió la filial local de Telefónica por aproximadamente US$ 1.245 millones.

La compra puso bajo el control de un mismo grupo empresarial a Personal y Movistar, dos de las principales marcas de telefonía móvil del país. La integración despertó objeciones de las autoridades de competencia por el riesgo de una concentración excesiva del mercado.

De acuerdo con los porcentajes considerados durante el análisis de la operación, Claro tenía una participación del 41,8% del mercado móvil argentino, Personal del 33,8% y Movistar del 24,4%.

La combinación de Personal y Movistar habría llevado la participación de Telecom a cerca del 58%, lo que motivó la exigencia de desprenderse de una parte de los activos y clientes.

Para facilitar la entrada de un operador independiente y limitar la concentración, se estableció la transferencia de millones de líneas, junto con infraestructura y derechos de uso de espectro radioeléctrico.

En ese contexto, Metrotel fue seleccionada para adquirir los activos incluidos en la desinversión y avanzar con un nuevo negocio de telefonía móvil bajo la marca Tuenti.

Quiénes son los nuevos dueños de Tuenti en Argentina

La nueva etapa de Tuenti estará vinculada con Metrotel, una compañía que históricamente desarrolló actividades relacionadas con la conectividad y la fibra óptica.

La estructura accionaria informada contempla un 51% para Nippur Fiber Holdings LLC, vinculada a Luis Blaquier y Sebastián Caputo, y el 49% restante para Beacon LLC, relacionada con el empresario Ralph Booth.

La operación también incluye una licencia de uso exclusivo de la marca Tuenti en Argentina. De esta manera, Metrotel podrá aprovechar el reconocimiento de un nombre que ya tiene presencia en el mercado local.

Tuenti nació en España en 2006 como una red social orientada principalmente al público joven. Telefónica adquirió una participación mayoritaria en 2010 y, posteriormente, transformó la marca en una propuesta de telefonía móvil centrada en servicios económicos y digitales.

En Argentina, Tuenti se consolidó como una alternativa prepaga con contratación de paquetes y atención principalmente por internet. Con la nueva operación, la marca se prepara para ampliar su alcance y recibir millones de clientes que hasta ahora utilizaban Movistar.

Qué deben hacer los usuarios de Movistar mientras se concreta el cambio

Hasta que las compañías comuniquen el procedimiento definitivo, los clientes no necesitan realizar trámites por su cuenta. Para evitar inconvenientes, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Conservar el chip actual: no reemplazar la tarjeta SIM sin una indicación oficial.

no reemplazar la tarjeta SIM sin una indicación oficial. Mantener el número: la operación está planteada como una transferencia de líneas existentes.

la operación está planteada como una transferencia de líneas existentes. Seguir pagando las facturas: utilizar los canales habituales hasta recibir instrucciones sobre eventuales cambios.

utilizar los canales habituales hasta recibir instrucciones sobre eventuales cambios. Revisar las comunicaciones oficiales: prestar atención a los mensajes de Movistar y Tuenti sobre la migración.

prestar atención a los mensajes de Movistar y Tuenti sobre la migración. Esperar información sobre los planes: no dar por hecho que habrá cambios obligatorios de tarifa, beneficios o modalidad de contratación.

La transferencia de más de seis millones de clientes marcará el inicio de una nueva etapa para Tuenti y modificará el mapa de la telefonía móvil argentina. Sin embargo, el impacto concreto para cada usuario dependerá de cómo se implemente la migración y de las condiciones que las empresas comuniquen oficialmente.

Por ahora, la principal certeza es que el traspaso será gradual. Las definiciones sobre los chips, los abonos, las tarifas y las fechas de cambio serán claves para determinar cómo vivirán los usuarios esta transformación del mercado de las telecomunicaciones.