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Tras la victoria de Boca Juniors por 1-0 frente a River Plate, este domingo en la Bombonera, las redes sociales se llenaron de publicaciones y ocurrencias en torno al Superclásico correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

La plataforma X fue uno de los principales espacios de las reacciones, donde los usuarios -en su mayoría simpatizantes del equipo ganador- compartieron memes cargados de humor e ironía sobre las situaciones más comentadas del partido: el gol de cabeza de Lautaro Di Lollo, las dos expulsiones en el equipo millonario y las polémicas que marcaron el desarrollo del encuentro.

Los memes que dejó el Superclásico:

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