La Secretaría de Minería de la Nación dio a conocer el informe mensual “Índice de precios de las exportaciones argentinas de minerales“, precisó que e n septiembre de 2025, el mercado mostró una tendencia optimista en un contexto de flexibilización de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED). Este escenario influyó en la evolución de las cotizaciones de los principales minerales durante el mes.

La línea histórica señaló que en “este contexto significó un incremento de la demanda de oro y plata con fines de cobertura, lo que produjo un repunte en sus cotizaciones”. Por su parte, el cobre vio limitada su oferta, debido al cierre indefinido de mina en Indonesia y, además se benefició de la flexibilización de la política monetaria de la FED, todos estos factores son los que influyeron en el alza de su precio.

El precio del litio se encuentra en crecimiento, debido a la interrupción en el suministro del metal y a una demanda sostenida destinada a la fabricación de baterías para vehículos eléctricos producidos en China.

Dado esto, “en septiembre se observó un crecimiento del 9,0% intermensual en el índice de precios de metales exportados por Argentina, el cual se mantiene en niveles altos si se lo analiza en términos históricos. Esto implica, para la Argentina, que los precios internacionales siguen siendo positivos para las exportaciones mineras del país”, señaló el informe.

La minería de Santa Cruz es la mayor productora de oro y plata de Argentina. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

Santa Cruz

Recientemente, La Opinión Austral informó que las ventas externas de la industria minera de Santa Cruz alcanzaron los “USD 226 millones, incrementándose en un 17,3% respecto a septiembre de 2024, siendo el nivel más alto de Santa Cruz para este mes de que se tenga registro”.

En el acumulado del año, la “provincia suma USD 1.569 millones, lo que marca para este distrito un crecimiento interanual de 27,0% respecto al mismo periodo de 2024″.

Asimismo, se indicó que en el periodo “la minería representó el 91,4% de las ventas al exterior de la provincia, aumentando su participación respecto al 84,6% que alcanzó en septiembre de 2024, fecha que exportó USD 192 millones en minerales”.

Así, en los “primeros 9 meses la minería explicó el 84,4% de las exportaciones totales santacruceñas, mientras que en el mismo periodo del 2024 la participación fue de 77,6%, cuando exportó USD 1.235 millones en minerales”.