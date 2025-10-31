Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) realizará desde el lunes 3 de noviembre su Asamblea Plenaria en la Casa de Retiros El Cenáculo, ubicada en la localidad bonaerense de Pilar. Este importante encuentro anual reúne a los obispos de todo el país, convocados para dialogar, reflexionar y discernir sobre la vida pastoral de la Iglesia en la Argentina.

La Asamblea estará presidida por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la CEA, acompañado por los miembros de la Comisión Ejecutiva: el cardenal Ángel Rossi SJ, arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero; monseñor Daniel Fernández, obispo de Jujuy y vicepresidente segundo; y monseñor Raúl Pizarro, obispo auxiliar de San Isidro y secretario general.

Han sido invitados también los obispos eméritos y, como es tradición, participará el Nuncio Apostólico en Argentina, monseñor Miroslaw Adamczyk. En total, más de un centenar de pastores se reunirán en este encuentro que constituye uno de los momentos más significativos del año eclesial.

Misa de apertura y agenda de la semana

La Asamblea Plenaria comenzará con el tradicional intercambio pastoral, una instancia en la que los obispos comparten experiencias y desafíos de sus diócesis. Luego, a las 19.30 horas del lunes, el presidente del Episcopado presidirá la Misa de Apertura, que será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Conferencia Episcopal Argentina.

Durante la semana, los obispos trabajarán en distintas comisiones temáticas. Junto a la Comisión de Previsión Social del Clero, abordarán los temas vinculados a CEA–San Pedro, el organismo encargado de la atención médica de sacerdotes, religiosos y religiosas en Argentina.

También reflexionarán sobre los nuevos contextos culturales, el camino sinodal impulsado por el Papa Francisco y la adecuación de las estructuras de la Conferencia Episcopal a esta modalidad eclesial que busca una Iglesia más participativa y corresponsable.

Jornada de trabajo con laicos y consagrados

El jueves 6 de noviembre estará dedicado especialmente al trabajo de las comisiones episcopales. En esta oportunidad, los obispos recibirán en Pilar a laicos, sacerdotes, consagrados y consagradas que colaboran activamente en las distintas áreas pastorales del Episcopado.

Será una jornada de diálogo fraterno y comunión eclesial, en la que se compartirán experiencias y se fortalecerán los vínculos entre quienes sirven a la Iglesia desde diversos ámbitos. La jornada culminará con la celebración de la Santa Misa, como signo de unidad y encuentro del Pueblo de Dios.

Peregrinación a Luján para cerrar la Asamblea

El viernes 8 de noviembre, los obispos argentinos peregrinarán a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, en el marco del Año Jubilar. Allí culminarán la Asamblea con una Misa a las 12.00 horas, que será transmitida en directo por el canal de YouTube del Santuario de Luján.

Desde la Conferencia Episcopal Argentina se invita al Pueblo de Dios a acompañar con su oración este tiempo de discernimiento pastoral. “Que el Espíritu Santo los asista en sus decisiones, y que la Virgen María los cuide en la unidad y los sostenga en la esperanza”, expresa el comunicado oficial del Episcopado.