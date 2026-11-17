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La cantante Lourdes Fernández, integrante del grupo Bandana y conocida artísticamente como Lowrdez, declarará este martes en el juicio oral contra su expareja, Leandro García Gómez, acusado de ejercer violencia de género contra ella. La audiencia comenzará a las 9 en el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 11 de la Ciudad de Buenos Aires.

La comparecencia de la artista genera expectativa en el marco del proceso judicial, ya que no realizó una denuncia penal contra García Gómez, no se constituyó como querellante ni cuenta con representación legal propia en el debate. Sin embargo, durante la investigación, la Cámara del Crimen determinó que había sido víctima de una situación de violencia de género de alto riesgo.

La información sobre su declaración fue confirmada por su madre, Mabel López, a la Agencia Noticias Argentinas. La mujer también anticipó que estará presente en el edificio judicial de la calle Lavalle, aunque no podrá ingresar a la sala de audiencias hasta que su hija preste testimonio ante los jueces.

El informe sobre la situación de violencia

En el marco de la investigación, la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia elaboró un informe en el que advirtió sobre distintos indicadores vinculados con la situación que atravesaba la cantante.

El documento señaló que «se observaron indicios (…) de una percepción subjetiva de riesgo deficitaria, coligada a la naturalización de la violencia (…)».

García Gómez se enfrenta a una pena de 15 años de prisión.

Además, describió el caso como un «entrampamiento vincular atravesado por una situación de violencia de género de larga data que actualmente sería invisibilizada por la entrevistada».

Por su parte, García Gómez, quien permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, se negó a declarar durante la primera audiencia del juicio. En caso de ser encontrado culpable, podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Cómo fue el operativo en Palermo

Los hechos que dieron origen a la causa ocurrieron el 23 de octubre de 2025, cuando García Gómez fue detenido en su departamento del barrio porteño de Palermo. La intervención policial se produjo luego de que Mabel López denunciara que llevaba varios días sin poder comunicarse con su hija.

Tras varios intentos de allanamiento, efectivos de la Policía de la Ciudad lograron ingresar al inmueble durante la noche de esa jornada. En el interior encontraron a la integrante de Bandana en un estado de vulnerabilidad y detuvieron a su expareja.

De acuerdo con las actuaciones, Fernández estaba «sentada en la cama matrimonial de una de las habitaciones con signos de somnolencia y visible estado de vulnerabilidad», mientras que el imputado fue encontrado escondido dentro de un armario.

A más de un año de aquel episodio, la cantante deberá brindar su testimonio ante la Justicia en un juicio que busca determinar la responsabilidad penal de García Gómez por los hechos denunciados.