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Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), murió este domingo a los 95 años en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde se encontraba internada. Su fallecimiento generó muestras de pesar por parte de organismos de derechos humanos y dirigentes políticos, entre ellos la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

A través de su cuenta de X (exTwitter), la exmandataria publicó un breve pero emotivo mensaje: “Luchadora incansable que honraste la vida. Hasta siempre querida Taty“, expresó.

Aunque Almeida lideró la Línea Fundadora de Madres de Plaza de Mayo, sector que mantuvo una posición más autónoma respecto de los gobiernos kirchneristas que la organización encabezada por Hebe de Bonafini, en distintas oportunidades manifestó públicamente su respaldo a Fernández de Kirchner.

La dirigente integró, junto a Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini, el grupo de referentes de derechos humanos que acompañó a la expresidenta al inicio del juicio oral por la causa Vialidad, en 2019.

En 2025, después de que la Corte Suprema confirmara la condena a seis años de prisión contra CFK en ese expediente, Almeida figuró entre quienes se acercaron a su domicilio para expresarle su apoyo.

“Es muy serio e injusto, totalmente repudiable. Pero no la van a vencer”, había manifestado entonces en diálogo con la agencia Noticias Argentinas. Además, junto a otras organizaciones, reclamó en marzo una intervención internacional y solicitó su liberación.

Luchadora incansable que honraste la vida.

Hasta siempre querida Taty. pic.twitter.com/VMbtgwtAQZ — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) June 14, 2026

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