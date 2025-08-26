Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La historia de amor de Luis “Lucho” González y Vanesa García Carbone tendrá un nuevo capítulo muy especial. El músico riogalleguense, que hoy deslumbra en La Voz Argentina, y la criminóloga con pasado en el espectáculo anunciaron que se casarán por iglesia, en la Patagonia, doce años después de su boda civil.

El anuncio lo hizo Carbone a través de sus redes sociales, con la emoción a flor de piel: “¡Nos casamos por IGLESIA! Con @soyluchorock en solo 4 meses vamos a dar el ‘sí’ en la iglesia, en nuestra querida Patagonia. Hace 12 años nos casamos por civil y ahora decidimos celebrar un nuevo aniversario pasando también por la iglesia”, compartió.

Además, aseguró que es un sueño que vienen guardando hace mucho y expresó: “Estamos felices, ansiosos y contando los días… ¡no puedo creer que ya falten solo 4 meses!”.

El tierno mensaje fue replicado también por el músico en sus redes sociales.

El posteo de Vanesa Carbone y “Lucho” González anunciado su casamiento.

La pareja se conoció trabajando junto a Ricardo Fort en el recordado ciclo “Fort Nigth Show“. Ella brillaba como panelista y él ya se destacaba como cantante. El amor no tardó en aparecer: quince meses después de su primer beso, el 1 de abril de 2014, se casaron por civil rodeados de amigos cercanos. Como testigo de lujo ante la jueza de paz estuvo el consagrado coreógrafo teatral Jean Francois Casanova, quien trabajó en el espectáculo Fort con Caviar.

En 2014 se casaron por civil.

La feliz pareja celebró la unión con una luna de miel en Cuba, donde improvisaron una fiesta en la playa.

Ese lazo se fue consolidando con los años. En 2017 nació su hija Malú, hoy de 7 años, quien se convirtió en el motor de ambos. “Cuando miro a mi hija pienso que me gustaría dedicarle más tiempo”, confesó emocionado el cantante en La Voz Argentina. En el mismo programa, su esposa lo definió con ternura: “Es un gran papá y un gran artista. Yo me enamoré de su voz y, ahora, espero que se puedan enamorar ustedes también”, mientras que la pequeña Malú cerró con orgullo: “Estoy orgullosa de él”.

En 2017 nació Malu, la hija de la pareja.

Una vida entre música y vocación

González, egresado del Colegio Salesiano, integra la banda BackFly y, en paralelo, pisa fuerte en el escenario televisivo. En su audición a ciegas, deslumbró a los cuatro jurados con una versión de “The Best” de Tina Turner y eligió el equipo de Soledad Pastorutti. Desde entonces, avanzó en las etapas mostrando versatilidad: desde el pop con “Baby one more time” de Britney Spears hasta el folclore con “La Luna” de Ahyre. Esta semana lo escucharemos en los “Playoffs”, donde buscará mostrar nuevamente su talento para continuar en el certamen y dar un paso más hacia la gran final.

En una entrevista con LU12 AM680 de Río Gallegos, el padre Sergio Soto, tío del músico y reconocido sacerdote en Río Gallegos, recordó los inicios de su sobrino con cariño: “Es un pibe que de chiquito cuando iba a los cumpleaños, agarraba el micrófono… Nosotros, insistiéndole que estudie esto, que estudie lo otro, si este chico está destinado a la música y así fue. A él le gustaba cantar, así que yo, un poco escondido, lo apoyaba”, rememoró el párroco.

El padre Sergio Soto y Malú, su sobrina nieta, en el día de su bautismo. A la derecha, Vanesa Carbone, Malú y “Lucho” González.

El cura incluso le regaló su primera guitarra en la infancia, un gesto que el cantante mantiene vivo en su memoria. Sobre el presente de su sobrino, destacó: “Las alegrías hay que esperarlas, él no es un tipo desesperado, vive cada día y, siempre, trabajando mucho. En estos últimos tiempos ha sido su esposa Vanesa y la inspiración que le da su hija, Malú. Acá estamos todos contentos, contentísimos”.

Vanesa, de los escenarios a la criminología

Mientras el santacruceño intentaba abrirse camino en el campo artístico, Vanesa Carbone se reinventó profesionalmente. Tras brillar como vedette, modelo y panelista en programas como Animales Sueltos e Infama, en 2017 dejó el espectáculo para dedicarse a la criminología. Hoy es directora de la división de Criminología y Criminalística en la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías (SATP), docente universitaria e investigadora forense especializada en grooming y cibercrimen.

Aunque la pareja no confirmó aún el lugar exacto de la boda, algunos especulan que Río Gallegos, la ciudad natal de “Lucho”, podría ser el escenario elegido o que, tal vez, el padre Soto oficie la ceremonia. Lo cierto es que el amor que nació en un set de televisión, que se consolidó entre música, viajes y la llegada de una hija, volverá a celebrarse con un “sí, quiero” que emociona a todos los fans.

