Durante una entrevista con Catalina Dlugi en “Agarrate Catalina” (La Once Diez), Luciano Castro abrió su corazón y se refirió al doloroso momento que atravesó al terminar su relación con Flor Vigna.

¿Qué dijo Luciano Castro acerca de su ruptura con Flor Vigna?

Luciano, reveló: “El primer y segundo mes estuve muy triste”, y, aseguró: “Fue la primera vez que no me separé de una manera drástica”.

“Estoy bien y supe estar mal, como corresponde a cualquier separación de mucho amor. Atravesé la separación como pude, como todos el primer mes, muy triste y, después, poniéndome de pie con lo que podía”, aseveró el actor.

Ante esto, sostuvo: “Siempre fuimos una pareja muy respetuosa. Hablábamos mucho y, hasta hace un mes atrás, charlamos y nos vimos; todos gestos de cierre muy lindos y maduros, de una relación saludable”.

Por último, cerró: “Hoy en día descubrí las charlas con mis hijos, que saben que podemos hablar de lo que sea. Cuando trabajo lejos, los extraño tanto que, a veces, me pongo a llorar. Me cuentan cosas de los diarios que me da bronca perderme, pero siempre tuve la sensibilidad a flor de piel y ellos me conocen”.

¿Qué había declarado Flor Vigna acerca de su separación de Luciano Castro?

Anteriormente, Vigna habló en el programa “Socios del espectáculo” (El Trece) y le consultaron si “la ruptura se debía a Sabrina Rojas (la ex de Castro)”, a lo que ella, confesó: “Sí, tuvo un montón que ver”.

“Hubo muchos actos que fueron feos y, bueno… Al final, terminó influenciando un poco”, afirmó la actriz.

Por último, le preguntaron si “había alguna chance de que volvieran con Castro”, y, Flor, manifestó: “La verdad, es que no”

