Luego de que Luck Ra haya usado el recurso de salvar a dos participantes en “La Voz Argentina (Telefe), intentó volver a hacer uso de esa herramienta y Nico Occhiato, el conductor del certamen, se lo negó; en este marco, los dos participantes se ilusionaron, pero, finalmente, uno de ellos quedó eliminado.

Todo sucedió cuando Pablo Galve y Michael Giménez se presentaron a las batallas y dieron un gran show, el cual fue reconocido por todos los presentes en el estudio; por ese motivo, el cordobés intentó que sigan ambos participantes, pero no podían porque ya había utilizado esa herramienta.

“Les tengo que ser sinceros: yo siento que, ustedes dos, son la representación más grande que tengo del “team Luck Ra”, con los que más identificado me puedo llegar a sentir. Tengo que tomar una decisión y quiero que se queden los dos, hermano. Siguen los dos”, indicó.

Pero Lali, automáticamente, contestó: “No podés”, a lo que Occhiato, sumó: “Perdón, perdón que corte… Me siento muy mal cortando esta situación, pero no podés salvar a dos participantes dos veces”, y, Juliana Gattas, indicó: “No, primo, no podés. No sabes jugar”.

“En las batallas los coach pueden hacer pasar a dos personas, pero, sí eligen esa opción, tienen que sí o sí, en otra batalla, eliminar a dos personas. Luck Ra ya utilizó la opción de que dos participantes pasen, salvo que la producción…”, agregó el conductor.

Pero, se abrió la posibilidad: “Podemos poner una nueva regla, la regla Luck Ra. Si vos estás convencido de que ellos dos tienen que pasar, en otras dos batallas vas a tener que dejar afuera a cuatro participantes. Pensalo”.

A lo que Luck Ra, definió que siga Pablo; de este modo, Michael quedó eliminado y nadie lo salvó; fue un momento tenso, pero que el artista pudo resolver.

Cómo ver gratis y en vivo “La Voz Argentina”

El programa se transmite a partir de las 21:45 hs por la pantalla de Telefe; además, el reality se puede seguir en vivo, de forma online, a través de distintas plataformas; desde el sitio web oficial del canal, solo es necesario ingresar a https://mitelefe.com/y hacer click en la opción “vivo” para acceder a la señal en directo.

También, está disponible en plataformas como “Pluto TV”, que ofrece contenido gratuito vía streaming, y en los canales tradicionales de los principales operadores de cable:

Flow : canal 10 (Digital) y 1001 (HD)

: canal 10 (Digital) y 1001 (HD) Telecentro : canal 10 (Digital)

: canal 10 (Digital) DirecTV : canal 123 (Digital) y 1123 (HD)

: canal 123 (Digital) y 1123 (HD) En Uruguay: la señal puede seguirse en vivo por el Canal 10

Cabe destacar que “Streams Telefe” y “Luzu TV” se suman con transmisiones especiales, entrevistas exclusivas, reacciones en vivo y cobertura desde el backstage con una apuesta fuerte en Twitch, YouTube y redes sociales; esta cobertura paralela, a cargo de Sofi Martínez, Momi Giardina y Santi Talledo, aporta una mirada más cercana y actual del detrás de escena, pensada, especialmente, para la audiencia digital.

