El diputado nacional de Chubut, Juan Pablo Luque adelantó su voto negativo al proyecto de ley de reforma laboral.

“Este proyecto de ley no solamente trata una reforma laboral sino que define qué va a pasar con la Patagonia, si la vamos a continuar teniendo como una región productiva o gracias a esta ley vamos camino a tener un territorio de sacrificio que es en lo que nos están convirtiendo en estos últimos dos años”, manifestó el diputado que integra el bloque de Unión por la Patria.

“Provengo de una provincia, donde hasta hace dos años éramos la cuarta provincia exportadora de la Argentina; de una ciudad, donde cuando dejé de ser intendente, éramos la ciudad argentina con menor desocupación y toda esa situación en menos de dos años se cayó a pedazos, gracias a la ley Bases y a políticas que se han permitido en este último tiempo”, repasó durante su alocución en el debate.

“Chubut dejó de ser la cuarta provincia exportadora caminando a ser fácilmente la sexta o séptima, por decisiones que se toman en trámites expres”, marcó Luque.

También recordó que en la provincia se presentan “incendios devastadores en la cordillera, un ajuste nacional y la paralización completa de la obra pública para provincias como las nuestras que pretendemos poder seguir desarrollándonos desde el punto de vista productivo, turístico, con zonas rurales que están completamente abandonadas y con campos que están completamente despoblados”.

Con esta ley, sostuvo el legislador, “lo que vamos a hacer estando en este momento al borde del precipicio es simplemente empujarnos directamente al abismo que es lo que estamos sintiendo en una provincia tan importante y tan rica en recursos naturales, la cual ustedes están convirtiendo en Chernobyl, ya no es más esa provincia pujante, floreciente con oportunidades de crecimiento”.

“Desde el sur de la Argentina y desde las provincias productivas del interior, simplemente venimos a plantear esta reflexión y esta posibilidad de poder humanizar a quienes estamos en este momento en el recinto”, señaló.

Respecto a su compromiso con los votantes, marcó: “Llegué a ser diputado nacional diciéndole al pueblo de mi provincia que bajo ningún punto de vista podía ir en contra de los trabajadores ni de las pymes regionales y que podíamos convivir las empresas, las pymes, sectores de trabajadores y el Estado. Todo eso, en menos de dos años, se ha caído a pedazos y yo no voy a ser parte de esta entrega absoluta de una de las provincias más importantes de la Argentina porque pretendo seguir durmiendo con la tranquilidad con la que lo vengo haciendo defendiendo los valores de la justicia social como lo hago habitualmente”.

“Adelanto mi voto negativo y mi lucha para poder seguir tratando que provincias como las nuestras vuelvan a florecer y no decaigan como están decayendo hoy en día”, cerró.

