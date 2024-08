Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves comenzó la XII edición del Media Party Buenos Aires, que reúne a periodistas, diseñadores, emprendedores y expertos en tecnología de todo el mundo para debatir acerca de los desafíos y oportunidades que enfrentan los medios de comunicación en la era digital.

El Grupo La Opinión Austral es parte del evento y realiza una cobertura especial de la conferencia que se desarrolla en Ciudad Cultural Konex, en el barrio porteño de Abasto, hasta este 31 de agosto.

Entre las diversas charlas que ofreció hasta el momento Media Party, una llamó particularmente la atención porque ahondaba en el negocio del popular y comentado mundo del streaming.

De hecho, dicha disertación fue integrada por los responsables de tres canales sumamente conocidos de este tipo de plataforma en línea que transmite contenido en vivo como también “on demand”, como videojuegos, charlas, música o eventos, permitiendo a los usuarios ver y participar en tiempo real a través de Internet.

Luzu, Blender y Gelatina contaron cómo se autoperciben

“Luzu, Blender, Gelatina: El negocio del streaming” se llamó la charla en la que tres personas que trabajan en esos respectivos canales expusieron cómo se autoperciben y cuáles son sus estrategias para llegar a una mayor audiencia.

En ese sentido, Emilio Laszlo, Coordinador de Programación de Gelatina (con 386 mil suscriptores en YouTube) comentó que “no se puede pensar en un canal como estos sin pensar en Instagram, en TikTok, en X, en todo el resto de las redes sociales”.

Asimismo, mencionó a Twitch y dijo que “empezamos saliendo por ahí pensando en que fuera multiplataforma y porque en algún momento de la pandemia se pensó que iba a ser muy importante”.

Para Laszlo, un canal de streaming debe “apuntar a no poner todos los huevos en una misma canasta”. Aclaró, no obstante, que “es un desafío cómo medir cómo hablas a distintas audiencias, cómo optimizar el lenguaje para cada red social y cada plataforma”.

Sobre este último punto, y alejándose de las clásicas mediciones de rating de la televisión, comentó que “hay gente trabajando en eso en la industria, en una medición directa de streaming: cuánta gente está viendo a las tres de la tarde o a las doce del mediodía cada canal”.

Agregó que “están armando algo que abarque el resto de las métricas y no solamente las reproducciones en diferido. También tiene que ver cuánta gente comentó en vivo, cuánta en diferido. Las métricas en plataformas son mucho más precisas y más complejas que el viejo rating”.

Por su parte, Luciana Pagnotta, Directora Comercial de LuzuTV (que posee 1,55 millones de suscriptores en YouTube) habló acerca del reconocimiento de este proyecto encabezado por Nicolás Occhiato como un streaming.

“Nos llevó muchas horas de trabajo entender qué éramos, principalmente porque siempre es ‘¿sos una radio, sos un programa de tele?’ ¿Son oyentes, televidentes o usuarios? Y después llegamos a la conclusión de que somos productores de contenidos”, afirmó.

A propósito, Pagnotta indicó que “a nosotros nos gusta producir contenido para entretener, producir contenidos para diversas plataformas. Lo que tratamos de hacer es impactar en las audiencias con un mensaje que está basado en el entretenimiento en nuestro caso”.

Tras recalcar que el objetivo es impactar y generar una comunidad, precisó que mediante la multiplicidad de plataformas “tratamos de buscar las mejores maneras para llegar con diferentes mensajes”.

Por último, Iván Liska, Director Creativo de Blender, señaló que “entendemos que somos un medio por ahora, no queremos serlo por mucho tiempo; nuestro norte está en transformarnos en un movimiento cultural que rompa esquemas”.

En tal aspecto, subrayó que lo que es un canal de streaming actualmente, luego puede transformarse en “una película, tal vez”, y agregó que Blender deambula en cuatro tópicos: el humor, la crítica política, la cultura pop y el arte.

“Ninguno de los directores o socios que fundamos el medio estamos al aire, esa es quizá la primera gran diferencia que tenemos, y eso se debe específicamente a que le damos la misma importancia a cosas que pasan fuera del aire como a lo que pasa en el aire”, agregó.

Liska enfatizó que se busca permanente “hacer que más gente nos vea, ya sea en vivo, ya sea on demand. La gran pregunta ahora es, antes de ver cómo se mide, primero qué significa ver algo”.

En consonancia con lo planteado por sus colegas, reflexionó: “Antes, ver algo era sentarse en la mesa y ponerlo en vivo, pero hoy consumimos a través de YouTube, Spotify, a través de un recorte descontextualizado en Twitter (X), de los clips que puedan hacer cada programa”.

“Por ejemplo, ‘Paren la mano’ me encanta, y aunque hace un año que no lo veo, sé lo que pasa, sé a quiénes invitan, sé cuál es el chiste del momento por un tuit. No vi nada y lo sé; creo que esa es la gran discusión”, cerró el director creativo del canal con 358 mil suscriptores en YouTube.

Leé más notas de La Opinión Austral