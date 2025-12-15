Your browser doesn’t support HTML5 audio

La noche de este domingo se llevaron a cabo los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming. El evento, organizado por APTRA, tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contó con 32 ternas que distinguieron a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.

Como era de esperarse, Luzu y Olga obtuvieron varias estatuillas. El canal de Nicolás Occhiato se quedó con la terna a mejor interés general por el programa Nadie Dice Nada, con la co-conducción de Yoyi Francella; Momi Giardina ganó como figura humorística femenina; Martín Garabal fue reconocido como figura humorística masculina; Ángela Torres recibió el premio a talento revelación; también se destacaron por el stream react de La Voz realizado junto a Telefe, además de quedarse con los galardones a mejor comunidad y mejor clip del año.

En tanto, el canal de Migue Granados obtuvo el premio a mejor programa humorístico por Soñé que volaba; mejor magazine por Sería increíble; conducción femenina para Nati Jota; co-conducción masculina para Damián Betular; mejor semanal por Mi primo es así; programa revelación con Tapados de laburo; transmisión especial musical por Gracias Mercedes; contenido on demand con La Cruda y mejor producción integral.

Luego de estos importantes galardones, La Opinión Austral habló con ambos conductores. Occhiato se refirió a cómo vivió una noche cargada de emoción: “Bien, contento, varios premios y re contento. La única forma de arrancar el año más arriba de lo que lo terminamos era con Messi, así que vamos a arrancar así, vamos con eso y esta semana voy a contar cómo se dio eso”.

Por su parte, Granados expresó que el Martín Fierro de Oro para el CONICET era más que merecido: “Me dio un alivio porque si ganábamos nosotros me iban a romper tanto los huevos. Lo merecía, es importante como concepto que haya ganado”. Asimismo, se refirió al premio de la comunidad de Luzu: “Fuera del chiste y la ironía y lo que ustedes por ahí quieren que diga, tiene una gran comunidad, muy guerrera, muy bancadora, que labura, que edita, que viraliza”.

Consultado sobre lo que se viene para 2026, señaló: “Ojalá que tranquilidad. Vamos a seguir haciendo lo que nos gusta, teniendo la música muy presente, siguiendo afianzándonos como grupo. El canal es un canal que adentro está sano, nos queremos mucho y hay mucha gente talentosa, aunque a veces se viralizan las polémicas. Hacemos cosas muy lindas también, como la música, como tener en cuenta Malvinas, los desaparecidos; nos comprometimos con esas cosas, amamos eso y no es solo el boludeo. Lamentablemente, siempre se viraliza la chicana”.

Acerca de la polémica de La Reini y Homero Pettinato, contó que habló con su amigo: “La pasamos bien con Homero y, bueno, son temas de ellos. Una cagada que se hagan públicas esas cosas. A ustedes les viene bárbaro, pero la verdad que no es lindo. Si me pasa a mí, me muero”. Por otro lado, aclaró que no pensó en una incorporación para el año que viene: “No, vamos a reorganizarnos un poco, pero todavía no. Estamos con lo del verano, que lo anunciamos hoy. Aprovechamos la transmisión y lo anunciamos”.

