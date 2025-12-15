Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En las profundidades del Atlántico Sur, frente a las costas de la provincia de Buenos Aires, un equipo de científicos argentinos alcanzó un logro extraordinario: descubrió paisajes inexplorados y especies inéditas en el cañón submarino Mar del Plata. El trabajo se desarrolló mediante tecnología de vanguardia, que abrió una ventana privilegiada a la biodiversidad marina. La expedición estuvo liderada por el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con el respaldo de la fundación Schmidt Ocean Institute, y permitió revelar verdaderas joyas biológicas.

Desde el 23 de julio, el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute transmitió en vivo imágenes registradas a casi 4.000 metros de profundidad, lo que permitió al público seguir cada hallazgo en tiempo real y potenció la viralización de especímenes como la estrella de mar “culona”.

Esa decisión derivó, para sorpresa general, en una consagración en la primera edición de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming, organizada por APTRA y realizada este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. Además de quedarse con la estatuilla a Mejor Transmisión Especial, el CONICET obtuvo el Martín Fierro de Oro.

“Agradecer de vuelta a todos, no lo podemos creer. Evidentemente la ciencia le gusta e interesa a todo el mundo, gracias. Qué locura, la verdad es que es impensado, esto realmente sorprendió. Gracias a la gente que lo hizo parte, porque cada stream, cada persona, lo alentó. Nosotros estábamos en una burbuja, no nos dábamos cuenta de lo que estaba sucediendo y llevemos la ciencia a cada niño. Estos premios son de nuestras familias, docentes e institutos que nos bancan día a día”, expresaron los tres científicos que recibieron el reconocimiento.

Leé más notas de La Opinión Austral