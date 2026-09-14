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El presidente Javier Milei viajará a fines de septiembre a la Asamblea General de la ONU en Nueva York y la Cancillería trabaja para concretar una reunión bilateral con Donald Trump con el objetivo de reforzar el reclamo argentino sobre la soberanía de las Islas Malvinas.

El mandatario suspendió su visita a Londres y concentró su agenda en obtener un gesto político de la Casa Blanca en medio de la tensión diplomática con el Reino Unido.

Señales que inquietaron a Londres

Durante una conferencia en Dublín junto al primer ministro irlandés Micheál Martin, Trump calificó como un “desastre potencial” un eventual conflicto entre Argentina y el Reino Unido por las islas y aseguró que, si lo convocan, “probablemente podría resolverlo”. También deslizó que la distancia dificultaría un despliegue británico: “Estamos hablando de semanas en barco”.

El líder republicano vinculó la disputa con los compromisos de defensa de la Corona y cuestionó las demoras del primer ministro británico Andy Burnham para cumplir con la meta de la OTAN de destinar el 5% del PBI a seguridad. Analistas interpretaron esas declaraciones como una presión directa a Londres.

La estrategia argentina en la ONU

La comitiva nacional buscará aprovechar el coctel protocolar del 22 de septiembre, donde Milei y Trump se verán por primera vez en el marco del evento de Naciones Unidas.

Sin embargo, el objetivo central es lograr una audiencia privada para exponer los derechos históricos argentinos y conocer en detalle la postura del mandatario estadounidense.

Trump ya había anticipado a fines de agosto que Washington revisaba su posición histórica de neutralidad sobre Malvinas, lo que abrió una ventana de oportunidad para la diplomacia argentina.

Aunque Trump considera a Milei uno de sus aliados en la región, su posición podría estar condicionada por las elecciones de medio término de noviembre, donde un conflicto diplomático con el Reino Unido podría generarle costos internos.

Movimientos en Defensa

En paralelo, funcionarios de Cancillería y del Ministerio de Defensa, encabezado por Carlos Presti, viajarán a Tierra del Fuego para reunirse con el gobernador Gustavo Melella y supervisar la base naval de Ushuaia, un proyecto estratégico que el Gobierno busca reactivar con financiamiento prioritario.

La Casa Rosada considera que reforzar la presencia en el Atlántico Sur es clave para acompañar la ofensiva diplomática y mostrar firmeza en el reclamo.

Con el viaje a Nueva York confirmado, el equipo presidencial ajusta los discursos técnicos que Milei presentará ante el foro internacional. En el Congreso, distintos bloques siguen de cerca la redefinición de la estrategia exterior y esperan precisiones sobre los compromisos que la Argentina buscará asumir en Estados Unidos.