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El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) y presidente del Partido Justicialista (PJ) de la provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, participó de un plenario de la militancia donde cuestionó el rumbo económico del gobierno de Javier Milei, criticó el endeudamiento y reclamó políticas orientadas a mejorar las condiciones de vida de la población.

Durante su intervención, puso el foco en las tarifas, los salarios, el acceso a la vivienda, la salud pública y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). También defendió a Cristina Fernández de Kirchner y llamó al peronismo a construir una alternativa política. “Piden velar por la tranquilidad de los mercados ¿y quién vela por la tranquilidad de las familias argentinas?”, esgrimió.

Críticas al modelo económico

Kirchner sostuvo que “en nuestro país este modelo económico no es sustentable” y consideró que la Argentina requiere políticas acordes a sus particularidades. Uno de los principales ejes de su discurso fue el endeudamiento de los hogares. En ese sentido, afirmó: “Desde el gobierno responsabilizan a las familias de endeudarse, cuando está demostrado que la incidencia de las tarifas en la toma de la deuda es de alto peso y rango”.

A su vez, apuntó contra el esquema energético y exigió que los beneficios derivados de los recursos naturales alcancen al conjunto de la sociedad: “No pueden ganar solo Chevron, los Galuccio o los que fueran en todo este viaje”.

Sobre la situación económica de los hogares, sintetizó: “Hoy millones de argentinas y argentinos están dos veces endeudados. Dos veces. Está endeudado su país, su Estado, su patria, su nación, y está endeudada su familia”.

En otro tramo de su alocución, reclamó que las políticas públicas también contemplen el bienestar de la población: “¿Cuándo va a haber un presidente nuevamente en la Argentina que diga: ‘Miren, está bien que los mercados existen, pero también existen las familias argentinas y también merecen un poco de tranquilidad en sus vidas’?”.

Máximo Kirchner habló ante la militancia y planteó los principales desafíos del peronismo frente al escenario político actual.

Salud pública y seguridad

El dirigente cuestionó las condiciones laborales y presupuestarias en áreas como seguridad y salud. Respecto del sistema sanitario, vinculó el aumento de la demanda en hospitales públicos con la pérdida de cobertura privada: “Más de un millón de argentinos dejaron de tener prepaga porque no la pueden pagar porque tuvieron que destinar la plata para otras cosas. Un sistema de salud público en el que el Estado hoy invierte menos, pero recibe más gente”.

“¿Necesitaba el RIGI Vaca Muerta? “

Kirchner criticó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, especialmente su aplicación en sectores como la minería y Vaca Muerta. “¿Necesitaba el RIGI Vaca Muerta? ¿La minería necesitaba el RIGI? Ni lo pidieron”, se preguntó.

Además, reclamó una mayor participación de la sociedad en los beneficios derivados de los recursos naturales: “No puede ser que las argentinas y los argentinos no participen de la riqueza de su suelo”.

Vivienda y propiedad privada

El acceso a la vivienda fue otro de los puntos abordados durante el encuentro. “No defienden la propiedad privada del pueblo. Defienden los intereses más concentrados y oscuros de las corporaciones económicas argentinas mientras miles de pibes ya saben hoy que de no heredar nada de parte de sus padres o de alguien de la familia no van a poder acceder a tener una casa”, lanzó.

Candidatura de Cristina Kirchner: “El contexto es otro”

De igual manera, se refirió a una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y recalcó que el contexto actual requiere decisiones diferentes. “El contexto donde Cristina debería desempeñarse, si el pueblo la acompañara, es otro. Ella es una persona que sabe muy bien qué hacer y que tiene los ovarios bien puestos para tomar las decisiones que haya que tomar”, expresó.

Sin embargo, planteó que el objetivo del peronismo no debería limitarse a impedir una nueva presidencia de Milei: “Tenemos que ver si habremos logrado un gobierno que vuelva a disputar y a defender los intereses de la gente. Es importante que el pueblo vuelva a tener una mujer, un hombre en la Casa Rosada que realmente defienda los porotos de la gente”.

El dirigente peronista cuestionó las políticas económicas del Gobierno y reclamó mayor atención a las familias argentinas.

“La gente no puede vivir como esclava”

Hacia el cierre de su intervención, Kirchner rechazó la idea de que el crecimiento económico pueda sostenerse sobre salarios bajos y pérdida de derechos: “La gente no puede vivir como esclava, que estamos en el siglo XXI, que existieron muchas luchas en la historia de los obreros, los trabajadores y las trabajadoras, para que vengan a explicarnos ahora que para salir adelante un país, sus habitantes tienen que ser esclavos”.

Finalmente, convocó a la militancia a involucrarse en las discusiones políticas y advirtió acerca de las consecuencias de dejar espacios de decisión vacantes. “Los lugares que ninguno de nosotras y nosotros ocupe les puedo asegurar que va a haber gente que los va a ocupar y que va a tomar decisiones como se toman hoy, sin ningún apego al interés nacional”, cerró.