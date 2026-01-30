Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, asumió este viernes por la mañana como integrante del Directorio de YPF en representación del Estado. El exvocero presidencial se incorporará a la conducción como Director Titular clase A, con Acción de Oro, lugar que ocupaba hasta entonces Guillermo Francos. Este último se quedará con la silla del saliente José Rolandi, y al igual que su antecesor, renunció a sus honorarios en la firma y percibirá solo los haberes de funcionario público.

La llegada de Adorni se inscribe dentro de una serie de modificaciones dispuestas por el Gobierno en la estructura directiva de la petrolera que preside Horacio Marín. El Estado controla el 51% del paquete accionario de la compañía, lo que le otorga facultades para intervenir en la definición de autoridades.

Luego de la firma realizada en las oficinas de Puerto Madero, el jefe de Gabinete quedó formalmente designado como director titular con Acción de Oro, un atributo que concede al Estado la potestad de veto sobre determinadas decisiones estratégicas. En simultáneo, también se concretó el ingreso del exdiputado del PRO Martín Maquieyra, en el marco de un acuerdo político entre La Libertad Avanza y el espacio que, al menos formalmente, encabeza Mauricio Macri.

Los cambios resultaron posibles a partir de dos vacantes dentro del cuerpo de diez directores titulares, tras las salidas de José Rolandi y Eduardo Rodríguez Chirillo, quienes dieron un paso al costado “por razones de índole personal”.

De acuerdo a lo consignado por Infobae, el procedimiento institucional comenzó con una reunión del Directorio celebrada durante la mañana, en la que se aceptaron las renuncias, se avalaron las designaciones propuestas por el Poder Ejecutivo y se notificó la nueva conformación. Por ahora, en el sitio oficial de la empresa continúan figurando Francos y Rolandi, sin la incorporación de los nuevos nombres, aunque desde el área de comunicación de YPF indicaron que las actualizaciones se reflejarán en los próximos días.

Al igual que Nicolás Posse y Guillermo Francos durante su paso por la Jefatura de Gabinete, Adorni no cobrará el salario asignado al cargo de director titular de YPF, dado que desistió de ese ingreso. De esta manera, solo percibirá su remuneración como miembro del Gabinete nacional, que asciende a $5.900.000 brutos.

¿Qué significa Director Titular clase A?

La diferencia entre las clases hace referencia a la representación y al origen de su designación. El director titular clase A es el accionista principal del Estado es poseedor de los derechos especiales contemplados en la Acción de Oro. Además, es el canalizador de los interes públicos en la conducción de la empresa. En la nómina hay una solo autoridad de esta categoría.

Por otra parte, los clase D, un total de 17 entre titulares y suplentes, contando al presidente de YPF, representan al sector privado y son designados por accionistas minoritarios. Después de la firma de las nuevas autoridades, la compañía hizo públicos los cambios a través de una comunicación oficial para la Argentina y la Bolsa de Nueva York.

De esta forma, la firma que lidera Horacio Marín tiene como director titular clase A con acción de oro a Manuel Adorni y como clase D a Guillermo Francos; Lisandro Catalán; Martín Maquieyra; Eduardo Alberto Ottino; Guillermo Gustavo Koenig; Emiliano José Mongilardi; César Rodolfo Biffi; Andrea Mariana Confini; y Gerardo Damián Canseco. La planta suplente está integrada por Santiago Martínez Tanoira; Silvia Noemí Ayala; Mauricio Martín; María Martina Azcurra; Carla Antonela Matarese; Pamela Fernanda Verasay y Julio Alejandro Schiantarelli.

Leé más notas de La Opinión Austral