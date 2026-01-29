Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei oficializó este martes una baja de las retenciones al petróleo crudo proveniente de yacimientos convencionales, una decisión largamente reclamada por las provincias petroleras y las empresas del sector ante la crisis de los reservorios maduros. La medida quedó formalizada a través del Decreto 59/2026, publicado en el Boletín Oficial, y modifica el esquema vigente desde 2020.

El decreto establece un régimen diferencial de derechos de exportación para el crudo convencional, elevando los valores que determinan cuándo se aplican las alícuotas. El objetivo central es mejorar la rentabilidad de una actividad afectada por el agotamiento natural de los yacimientos, el aumento de costos operativos y la caída sostenida de la perforación.

Cómo quedan las retenciones al petróleo convencional

Con la nueva normativa, el Poder Ejecutivo fijó:

Retención cero (0%) cuando el precio internacional del barril Brent sea igual o inferior a USD 65 .

cuando el precio internacional del barril Brent sea . Retención del 8% cuando el precio sea igual o superior a USD 80 .

cuando el precio sea . Una alícuota móvil para los valores intermedios, calculada mediante una fórmula específica.

Hasta ahora, el esquema general activaba retenciones con precios mucho más bajos, lo que afectaba de manera directa a la producción convencional, especialmente en cuencas maduras como la del Golfo San Jorge.

Además, el decreto deja sin efecto para este tipo de crudo el régimen previsto en el Decreto 488/2020, que regía para el conjunto de las exportaciones petroleras.

El inicio de las operaciones, en la tapa de La Opinión Austral del 1° de diciembre del 2025.

Un alivio fiscal para yacimientos en crisis

El Gobierno justificó la medida en la situación crítica que atraviesa la producción convencional. En los considerandos del decreto se reconoce el declino estructural de los yacimientos, el impacto de los costos y la necesidad de sostener inversiones y empleo.

Ese diagnóstico ya había sido abordado por La Opinión Austral, que reveló el detrás de escena de la quita de retenciones: reservas convencionales en retroceso, perforación en caída libre y un mercado interno vulnerable, factores que aceleraron las negociaciones entre Nación, provincias y empresas.

En ese contexto, las provincias petroleras avanzaron con reducciones de regalías, alivios fiscales y reconversiones de áreas maduras, mientras que las operadoras buscaron sostener niveles mínimos de actividad.

De izquierda a derecha: Diego Santilli, Manuel Adorni, Luis “Toto” Caputo, Claudio Vidal y Daniel González.

“El Ministerio de Economía, las provincias del Chubut, del Neuquén y de Santa Cruz y la CEPH suscribieron sendas Actas Acuerdo en las cuales se estipularon los compromisos asumidos por las partes, dirigidos a sostener y estimular la actividad en los yacimientos convencionales”, recordó el decreto firmado por Javier Milei, Luis Caputo y Manuel Adorni, publicado este jueves en el Boletín Oficial.

La baja de retenciones aparece ahora como el complemento nacional a esos esfuerzos.

Santa Cruz, una de las principales beneficiadas

La decisión tiene un impacto directo en Santa Cruz, una de las provincias más afectadas por el declino del petróleo convencional. Semanas atrás, el gobernador Claudio Vidal firmó con el Gobierno nacional un acuerdo que incluía el compromiso de avanzar en esta reducción de derechos de exportación, como parte de una estrategia integral para sostener la actividad.

Tal como informó este medio, el entendimiento entre Nación y Santa Cruz apuntó a preservar puestos de trabajo, incentivar inversiones y evitar el cierre de yacimientos maduros, en un escenario de fuerte retracción productiva.

Tapa del Diario La Opinión Austral edición impresa del jueves 23 de octubre de 2025, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina

Con el nuevo decreto, ese compromiso se traduce en una norma concreta que mejora los números de las operadoras que producen crudo convencional en la provincia.

Plan Andes y reacción

Ante la salida de YPF de los pozos maduros para concentrarse en Vaca Muerta, el gobernador Claudio Vidal acordó la cesión de las áreas convencionales a la empresa estatal Fomicruz, quien la licitó en diciembre pasado. Desde entonces, las 10 áreas maduras de la Zona Norte de Santa Cruz son operadas por 6 empresas, quienes prometieron una inversión de 1.259 millones de dólares en Santa Cruz.

Las empresas Patagonia Resources S.A., Clear Petroleum S.A., Roch Proyectos S.A.U., Azruge S.A., Brest S.A. y Quintana E&P Argentina S.R.L., junto a Quintana Energy Investments S.A., serán las responsables de operar los yacimientos maduros ubicados en la Cuenca del Golfo San Jorge, con el compromiso de reactivar la extracción de crudo y generar empleo local.

El mapa de las áreas que cedió YPF y que FOMICRUZ licitó a seis empresas para continuar produciendo.

Patagonia Resources S.A. opera el 100% de las áreas Los Perales – Las Mesetas, Los Monos y Barranca Yankowsky .

opera el 100% de las áreas . Clear Petroleum S.A. tiene a su cargo Cañadón de la Escondida – Las Heras .

tiene a su cargo . Roch Proyectos S.A.U. se adjudicó Cerro Guadal Norte – Cerro Piedra, Cañadón Yatel y El Guadal – Lomas del Cuy .

se adjudicó . Azruge S.A. es responsable de Cañadón Vasco .

es responsable de . Brest S.A. obtuvo Pico Truncado – El Cordón .

obtuvo . Quintana E&P Argentina S.R.L. y Quintana Energy Investments S.A. se adjudicaron Cañadón León y Meseta Espinosa.

Control y diferenciación del crudo convencional

El Decreto 59/2026 también establece mecanismos de control para evitar desvíos. La Secretaría de Energía será la encargada de determinar qué proporción de cada exportación corresponde efectivamente a petróleo convencional, en función de la producción total por área de concesión.

Diego Santilli, Manuel Adorni, Ignacio Torres, Luis Caputo y Carlos Ormachea.

De este modo, el beneficio fiscal queda limitado exclusivamente a los volúmenes que provienen de yacimientos convencionales, sin extenderse a otros tipos de producción.

Un sector clave rumbo a 2026

La medida se inscribe en un escenario desafiante para el petróleo argentino. De acuerdo con análisis recientes publicados por La Opinión Austral en el marco del Día del Petróleo, el sector enfrenta un 2026 con fuertes contrastes: crecimiento de los no convencionales y persistentes dificultades en las cuencas maduras.

En ese contexto, la baja de retenciones busca ganar tiempo y competitividad para una actividad que sigue siendo clave para provincias como Santa Cruz, tanto por su impacto económico como por su peso en el empleo.

Con este decreto, el Gobierno de Milei envía una señal clara al sector: el petróleo convencional tendrá un tratamiento fiscal diferenciado, en un intento por frenar su caída y sostener uno de los pilares históricos de la producción energética del país.

