La Cámara de Diputados recibe este miércoles 29 de abril al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien presenta su informe de gestión en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. La exposición ocurre en un contexto marcado por investigaciones judiciales vinculadas a su patrimonio y por las respuestas que el Ejecutivo envió previamente al Congreso.

La Opinión Austral transmite en vivo la sesión a través de su canal de YouTube, con cobertura minuto a minuto del desarrollo del informe y las intervenciones de los legisladores.

Transmisión en vivo del informe de gestión

La sesión comienza a las 10:30 y se extiende durante aproximadamente seis horas. El esquema incluye una exposición inicial de Adorni y luego un bloque de preguntas de los diputados, organizado según la representación de cada bancada.

El presidente Javier Milei asiste al Congreso y ocupa el palco central durante la apertura. También participan ministros del Gabinete, legisladores y funcionarios nacionales.

El Informe 145 y las respuestas por escrito

Antes de su presentación, la Jefatura de Gabinete envió al Congreso el Informe 145, un documento de 1.936 páginas que reúne 2151 respuestas a consultas legislativas.

Las preguntas se enfocan en distintos ejes de la gestión, entre ellos economía, salud, seguridad, políticas sociales, justicia y temas vinculados a la situación patrimonial del funcionario.

El informe aborda específicamente denuncias por presunto enriquecimiento ilícito, el uso de vuelos oficiales y privados, y el vínculo con el empresario Marcelo Grandio.

Patrimonio y presentación ante la Justicia

En las respuestas enviadas, el Gobierno indicó que la Oficina Anticorrupción recibió denuncias en marzo de 2026 relacionadas con las declaraciones juradas de Adorni.

El documento señala que los bienes correspondientes a su cónyuge figuran en un anexo reservado, remitido a la Justicia en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

La declaración jurada pública de 2024 incluye propiedades en Parque Chacabuco y La Plata. No incorpora otros inmuebles mencionados en consultas legislativas, cuyo detalle se encuentra bajo carácter confidencial.

Viajes oficiales y privados

Otro de los puntos incluidos en el informe refiere a los viajes del funcionario.

Sobre el viaje a Nueva York en marzo de 2026, el Ejecutivo confirmó que Bettina Angeletti participó como invitada en el vuelo presidencial. El documento sostiene que su presencia no generó gastos para el Estado.

En relación al vuelo privado a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval, el Gobierno indicó que el Estado no registró erogaciones y que no existe obligación de declarar ese traslado en el registro de viajes financiados por terceros.

La Justicia investiga este caso bajo la figura de dádivas.

Vínculo con Marcelo Grandio y contratos

El informe también responde consultas sobre la relación con el empresario Marcelo Grandio.

El Gobierno afirmó que no existen contrataciones entre Grandio y Radio y Televisión Argentina (RTA S.A.U.), según datos suministrados por la empresa estatal.

Además, la Oficina Anticorrupción informó la inexistencia de conflictos de interés en los casos analizados.

Registro de obsequios

El documento incluye el detalle de los regalos declarados por el jefe de Gabinete en el Registro de Obsequios a Funcionarios Públicos.

Entre los elementos informados figuran un mate con bombilla, una botella de vino y un objeto decorativo entregado en 2020.

El caso $Libra

El informe dedica un apartado a la investigación sobre el criptoactivo $Libra.

El Gobierno indicó que impulsó una investigación administrativa a través de la Oficina Anticorrupción y creó una Unidad de Tareas de Investigación mediante el Decreto 114/25.

El Ejecutivo señaló que no existen registros de acuerdos o contratos con los impulsores del proyecto y que la documentación ya fue remitida al juzgado que interviene en la causa.