El vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó en su primera conferencia de prensa que los primeros anuncios económicos llegarán por parte del ministro Luis Caputo este martes. A un día de la asunción del Gobierno de Javier Milei, se trata de una edición especial de la conferencia que dará diariamente a las 9.

A la espera de un nuevo paquete de medidas, Adorni aclaró que “no hay plata no es una frase hecha: no hay plata y se va a respetar a rajatabla el equilibrio fiscal y la lógica de no poder gastar más de lo que tenemos“. Por ahora, no aclaró el horario en que será la conferencia de Caputo.

“Es una decisión del presidente cambiar de raíz este esquema siniestro de un sector de privilegiados versus un sector que la está pasando mal. Se vienen tiempos de cambio”, advirtió.

Luego de un sorteo para la realización de preguntas, se refirió al objetivo que planteó Milei en su discurso de asunción: “Terminar con esta Argentina de decadencia, con 45% de pobres, con una inflación que nos acompaña desde hace 21 años, pero que es un problema que la política ha generado. Esa es la decisión del presidente, que esta sea una Argentina distinta, una Argentina del mérito”.

Por otor lado, el vocero presidencial habló sobre lo que va a pasar con los trabajadores de la administración pública

“Lo que vamos a compartir es el empleo militante, el empleo que está por una cuestión política, porque no aporta y quita productividad, salario y funciones al empleado que quiere trabajar, que daría su vida por el Estado y quiere que esta Argentina sea distinta”, anticipó.

“No veo que ningún empleado público debería estar preocupado por su trabajo“, agregó.

En esa línea, Adorni sostuvo que: “El privilegio es que haya una persona que no trabaja, que está ocupando una silla y recibiendo un sueldo que pagamos todos: hay una decisión firme del presidente Milei de terminar con el empleo militante”.

“En principio no hay ninguna decisión que yo les pueda comunicar sobre la privatización de empresas del Estado. Nadie de la planta pública que tenga un trabajo que aporte valor va a tener que tener una preocupación de nada”, concluyó.