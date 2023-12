Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La producción de oro y plata es la que tiene más peso en las cuentas hoy a nivel nacional: más del 75% de las exportaciones mineras proviene de las operaciones con esos minerales metalíferos. En ese escenario, Santa Cruz tiene un rol protagónico con siete minas en operación, sin embargo, sólo Cerro Negro aspira a una vida útil hasta 2034 y el resto prevé cierres antes de que termine la década.

La falta de iniciativas de exploración en fase avanzada, que indique próximos proyectos a desarrollar, complica el futuro de la actividad en la provincia. De hecho, para revertir esta tendencia que marca el declino del sector aurífero, que tiene que ver con la combinación -a grandes rasgos- de la maduración de los yacimientos, más inestabilidad fiscal y variables macroeconómicas insostenibles, debería al menos duplicarse la actividad exploratoria actual, de manera que en el corto plazo se pueda empezar a reemplazar las operaciones que van a desaparecer en los próximos cinco años.

Fuerte advertencia

El ultimátum lo dio el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola: “Lo venimos advirtiendo y ya no tenemos margen. Debemos tomar en cuenta la situación real que tenemos, porque si no asumimos que estamos en un momento crítico, va a llegar el día en el que no tengamos más oro y no tengamos más plata“.

A su decir, en estos últimos años el nivel de exploración para proyectos de oro y de plata “no ha sido suficiente para nada y tiene que ver con las condiciones macroeconómicas”.

Argentina ha perdido posiciones frente a Brasil en el interés de los inversores mineros.

“La exploración actual, como mínimo, debería duplicarse ya para corregir la caída por envejecimiento de los yacimientos y la baja de productividad“, señaló en el marco del seminario internacional “Argentina Oro, Plata y Cobre”, el evento anual de la revista especializada Panorama Minero, que se llevó a cabo a fines de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires.

“Hoy, para ir a términos concretos, y sobre todo me voy a referir a Santa Cruz, porque es donde conozco más el tema y representa poco más del 50% de las exportaciones, se ha explorado básicamente en las áreas de las propiedades mineras de los yacimientos en producción. Los resultados que se han obtenido no han sido suficientes para compensar lo que se ha explotado. Dato de la realidad”, remarcó el directivo, quien preside Minera Santa Cruz. “El segundo dato es que esos recursos que se han encontrado en términos de calidad son más pobres de los que existían en el momento inicial de cada uno de esos proyectos, porque tienen menos potencia, porque tienen menos ley, porque necesitan más distancia para recorrer y llegar a extraerlos”.

Roberto Cacciola, presidente de Minera Santa Cruz. FOTO: JONATAN MORENO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Este último año, en la provincia se llevaron a cabo trabajos exploratorios de oro y plata, aproximadamente, en extensiones que sumaron unos 75.000 metros. Cada metro demandó una inversión de unos 280 dólares. Estos costos se pueden duplicar y en casos extremos hasta triplicar, si el trabajo exploratorio es realizado en plena cordillera. Esto indica, según explicó Cacciola a Santa Cruz Produce, que la exploración, sólo en Santa Cruz debería alcanzar como mínimo el próximo año los 150.000 metros dedicados al oro y la plata, con inversiones que de base deberían rondar en los 42 millones de dólares.

“Los problemas hoy están claramente en la Nación, no en las provincias, y se enumeran en las siguientes demandas que hacemos desde el sector: el respeto por la estabilidad fiscal, el tipo de cambio competitivo y en forma permanente, el libre acceso a las importaciones con fines productivos y la devolución del IVA en un tiempo razonable. Estos ítems son los que se necesitan corregir y nos van a incentivar a los que ya estamos trabajando a poder dedicar muchos más fondos a la exploración”, evaluó el titular de la entidad empresaria.

En Santa Cruz se debería explorar, al menos, una extensión de150 mil metros el próximo año.

“Durante gran parte de estos últimos años nos hemos tenido que dedicar exclusivamente a mantener viva la operación y poco se ha destinado a la exploración. Hoy, un porcentaje importante de los ingresos se debería destinar a ampliar esos recursos”, remarcó.

Perdiendo interés

A nivel global, las operadoras mineras analizan puntillosamente las ventajas y desventajas de cada país al momento de definir campañas exploratorias. En la región surgió un nuevo competidor para Argentina, que se lleva todas las miradas de los geólogos y que no es ni Chile ni Perú: actualmente es Brasil el país que concentra el mayor interés exploratorio.

“Si desde Nación se atienden las demandas expuestas, seguramente la Argentina pase a ser, nuevamente, un país elegible para muchos, porque tenemos un montón de ventajas comparativas. Pero debemos saber que todas esas ventajas se diluyen cuando no se encuentra el incentivo económico. Finalmente, la decisión de inversión pasa por el incentivo económico”, sentenció Cacciola.

“Tomó mucho tiempo que algunos gobernadores eniendieran cuál es el problema y cuándo van a pagar el precio de ese problema. Las provincias con riquezas de oro y plata, de alguna forma, deben insistir en corregir todas las deficiencias macroeconómicas, porque se está atentando contra los recursos de las provincias. Pongámonos a trabajar ahora, busquemos la metodología para que se incentive nuevamente el trabajo de exploración. Proyectos hay“, concluyó.