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La reactivación de los puertos de Santa Cruz avanza en su proyección económica y comercial. Con una inversión global estimada en más de 15 mil millones de pesos, la administración provincial ejecuta un conjunto de obras clave en las terminales portuarias con el objetivo de fortalecer esas unidades productivas y económicas para generar mayor actividad económica, productiva y laboral en beneficio de las comunidades.

El plan estatal de modernización y será la carta de presentación institucional en la IX Edición del Encuentro Internacional de la Industria Naval (EINAVAL 2026), que se realizará del 18 al 20 de noviembre en Mar del Plata, un evento de referencia organizado por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) bajo el lema “El mar y la industria nos conectan“.

El coordinador de la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz, Walter Uribe. Foto: Tamara Moreno/La Opinión Austral

Eje portuario

Por primera vez en su historia, Santa Cruz contará con un stand institucional propio en este foro de carácter internacional, y estará representado de manera conjunta por la Unidad Ejecutora Portuaria de la Provincia de Santa Cruz (UNEPOSC), las administraciones de los puertos de Puerto Deseado y Caleta Paula, la Agencia de Desarrollo de Caleta Olivia y el Ministerio de la Producción.

Provincia precisó que el propósito fundamental es “posicionar a los puertos santacruceños como nodos logísticos multipropósito altamente competitivos, capaces de diversificar su perfil más allá de la actividad pesquera tradicional”.

La comitiva santacruceña buscará concretar reuniones de vinculación y rondas de negocios con empresas nacionales y delegaciones internacionales procedentes de más de diez países: España, Alemania, Islandia, Noruega, Países Bajos, Japón, China, Colombia, Perú, Ecuador y Brasil, consolidando un puente directo entre la producción provincial, patagónica y los demanda de los mercados globales.

El distrito paragónico llega al evento con la ejecución de un paquete de obras concretas que ya exhiben avances significativos y etapas concluidas en toda la franja costera de Santa Cruz.

En el Puerto Punta Quilla, las tareas contemplaron el recambio estratégico de dos defensas en el sitio interno, demandando un desembolso de $105.000.000.

En Puerto Deseado, tercer puerto en descargas pesqueras del país, se ejecutó con éxito la finalización de 20 defensas en los sitios 1 y 2 por un monto de $1.100.000, al tiempo que se avanzó en la obra de reparación integral de la sala de bombas y del sistema de lucha contra incendios de ambos sitios, presupuestada en $70.000.000. Además, Provincia informó que se avanza en la reparación de la zona de transición y el sitio 4, con una asignación de $12.880.000, tras haberse completado las mediciones técnicas preliminares en el terreno por parte de la empresa adjudicataria.

En Caleta Paula, las acciones incluyeron la puesta en valor de la boya de demarcación y la instalación de ocho defensas en el Sitio 3, complementadas de forma directa con la reactivación histórica de su astillero local, un proyecto de gran complejidad dividido en ocho etapas cuya fase inicial ya superó el 73% de ejecución.

Desde UNEPOSC confirmaron a Santa Cruz Produce que la inversión global para el 2026 asciende a los $15 mil millones.

El coordinador general de la UNEPOSC, Walter Uribe, destacó: “El gobernador Claudio Vidal ha sido muy claro: este gobierno dejó de darle la espalda al mar. Desde el Ministerio de la Producción y la UNEPOSC estamos trabajando intensamente para recuperar toda la infraestructura portuaria tras más de veinte años de abandono”, señaló. Además, tendrá un rol destacado al disertar en uno de los paneles centrales del congreso en Mar del Plata, donde detallará los ejes de la recuperación logística santacruceña.

Nueva visión

La presencia activa en el EINAVAL 2026 representa una vidriera indispensable para rediseñar el perfil económico de la región. “Tenemos puertos como Puerto Deseado, Punta Quilla, San Julián y Caleta Paula que pueden ir mucho más allá de la actividad pesquera. Hay oportunidades reales para consolidar terminales verdaderamente multipropósito, y nuestra tarea es salir a buscar activamente a las empresas interesadas en radicarse en nuestro territorio”, afirmó, remarcando que ya se coordinaron agendas previas con referentes de la industria para exhibir las ventajas operativas locales.

Consultado sobre la integración del sector naval al engranaje productivo regional junto a pilares históricos como la minería y la energía, analizó el impacto directo sobre el empleo calificado en Santa Cruz. “En Puerto Deseado contamos con un astillero de gran trayectoria que opera todo el año reparando buques. Ahora se suma el nuevo astillero de Caleta Paula, que ya está en marcha. Sumar capacidad industrial en nuestros puertos es clave para diversificar la economía y fortalecer la cadena de valor local”, concluyó.