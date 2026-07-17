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La cuenta regresiva para la gran final del Mundial 2026 ya comenzó y las predicciones también. En ese contexto, Mar Mágica, la tarotista que ganó notoriedad por anticipar el gol de Julián Álvarez frente a Suiza y por acertar el desenlace de la semifinal ante Inglaterra, compartió un nuevo análisis sobre las posibilidades de la Selección Argentina.

Invitada al programa Desorden en la Mesa, la especialista explicó que, aunque todavía no realizó la lectura de cartas —algo que prefiere reservar para los días previos al partido—, esta vez recurrió a la numerología para analizar las energías que rodean a la final y encontró señales que, según su interpretación, favorecen a la Scaloneta.

Números que ilusionan

Durante la entrevista, Mar Mágica explicó que uno de los datos que más llamó su atención es el ciclo de 64 años transcurrido entre el Mundial de 1962 y el de 2026.

“Estuve evaluando algunas cosas desde la numerología y tenemos muchas posibilidades de ganar la Copa“, aseguró.

Según detalló, desde 1962 hasta 2026 no volvió a haber un bicampeón mundial. Para ella, ese período de 64 años tiene un significado especial porque la suma de sus cifras (6+4) da 10, número que en el tarot representa a La Rueda de la Fortuna.

“El 10 habla de un cambio, de algo que se mueve y deja de mantenerse estático. Además, el 10 se reduce al 1, que representa al Mago, la carta del inicio”, explicó.

El significado del Sol y la energía de Argentina

La tarotista también hizo referencia al número 19, asociado en el tarot a El Sol, una carta vinculada con el éxito, la claridad y la energía positiva.

“Justo el día 19 corresponde a la carta del Sol. El Sol, además, está presente en nuestra bandera. Hay muchas cosas que parecen conectar; todo conecta con todo”, sostuvo.

En su análisis agregó que otra de las energías predominantes da como resultado el número 9, relacionado con El Ermitaño, una carta que, según explicó, también mantiene una conexión numerológica con la Argentina.

“Yo trabajo con numerología para brindar información a las personas, y es eso lo que sucede: esos 64 años dan un 10, que simboliza que algo deja de estar frenado y comienza a moverse, un giro en la rueda”, señaló.

Sin embargo, también advirtió que “de todos modos, va a ser un partido difícil”, concluyó.

¿Qué es Desorden en la Mesa?

Las declaraciones fueron realizadas en Desorden en la Mesa, el programa de streaming de La Opinión Austral, conducido por Daniela Pedone y Andy Maligno.

El ciclo se emite todos los martes y jueves, de 16 a 18 horas, a través de los canales de Twitch y YouTube de La Opinión Austral, además de FM Láser 92.9.