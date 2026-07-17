María Becerra aparece como la principal candidata para cantar el Himno Nacional argentino en la previa de la final del Mundial 2026 entre la Selección argentina y España, que se disputará este domingo 19, a las 16 hs, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Este dato fue revelado en el programa “Sálvese quien pueda” (América TV), conducido por Yanina Latorre, donde, también, descartaron uno de los rumores que había circulado, con fuerza, en los últimos días: la posibilidad de que Tini Stoessel fuera la elegida para ese momento.

“Se habló mucho de Tini y, ella, no va a cantar el himno; no sé si es que no quiso o no la llamaron; aparte, entiendo que si tiene al marido, al novio jugando, es imposible, porque si llega a perder…”, indicó Latorre, en referencia a la relación de la artista con Rodrigo De Paul.

Luego, la conductora consultó a sus panelistas por el nombre que sonaba con mayor fuerza para representar a la Argentina en la ceremonia previa a la final y, Pía Shaw, reveló quién podría llegar a ser. “Nada más y nada menos que María Becerra“, aseguró.

La posibilidad entusiasmó a Yanina, que respondió: “¡Me encanta! Ojalá lo cierre. ¿De qué depende de que lo cante o no lo cante?”.

Sin embargo, Nicolás Peralta aportó cautela y contó que se comunicó con el entorno de la artista, desde donde, todavía, no confirmaron oficialmente su participación.

“Hablé con el mánager; María Becerra, en este momento, está en España, porque está con una serie de recitales; le quedan varias fechas por delante… Ellos, todavía, no lo tienen confirmado del todo y no me lo termina de confirmar; no lo niegan ni lo afirman. ‘No sé nada aún; soy parte del equipo; está todo por verse'”, relató el panelista.

De esta manera, el nombre de María Becerra gana fuerza para uno de los momentos más emotivos de la previa, aunque, desde su equipo, mantienen la prudencia y aseguran que la decisión, todavía, no está cerrada.

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