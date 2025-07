Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“No lo hago por mí. Lo hago por los enfermos, por los desaparecidos, por el país”

La historia de Marcelo Agüero conmueve por su profundidad y su fe. Tiene 45 años, es salteño y partió desde Ushuaia el pasado 10 de julio con una promesa: caminar 4.266 kilómetros rumbo a su tierra natal para llegar justo el 15 de septiembre, día de la tradicional procesión del Señor y la Virgen del Milagro.

En diálogo con Tamara Moreno, corresponsal de La Opinión Austral Zona Norte, el peregrino explicó que su decisión no busca fama ni reconocimiento. “No lo hago por mí. Lo hago por mi familia, por el país, por el mundo, para que aparezca Loan, por toda la gente que está desaparecida”, afirmó, y agregó con convicción: “Todo con fe. La fe mueve montañas”.

Marcelo ya recorrió más de 1.500 kilómetros en 19 días, avanzando entre 9 y 12 kilómetros por hora, con tramos diarios de hasta 80 kilómetros. Camina desde las tres de la madrugada, duerme pocas horas y, si no encuentra refugio, lo hace a la intemperie. “Había un arbustito en medio de la nada. Sacudí el arbustito, me acosté sobre él, y después me desperté todo tapado de nieve”, contó con naturalidad.

Viene equipado con ropa térmica especial para temperaturas bajo cero, provista por Columbia, y lleva una mochila con lo esencial: primeros auxilios y elementos de higiene. A pesar de los riesgos del frío patagónico, sostiene: “Estoy acostumbrado al calor del norte, pero acá estoy mentalizado. Para mí no hace frío”.

Una promesa que nació con la pérdida

Marcelo relató a La Opinión Austral que su decisión de caminar nació en 2023, cuando vivía en Punta del Este, Uruguay. Allí recibió la noticia del fallecimiento de su tío. “Tengo hermanos, primos, familia, amigos que están muy mal, enfermos”, recordó con emoción. Entonces renunció a su trabajo y emprendió su primera peregrinación: 1.700 kilómetros desde Punta del Este hasta Concordia, Entre Ríos, que completó en 21 días.

Aquella travesía fue el inicio de un camino más largo, más exigente y profundamente espiritual. “Tengo al Señor, a la Virgen del Milagro, a mi viejo, a mi abuelo que están en el cielo. Son ellos los que me dan fuerza”, expresó.

Marcelo aclaró que no busca ningún beneficio material. “No lo hago ni por plata ni por fama. El que quiera sumar o me quiera dar algo, bienvenido sea, pero mi motivación es otra”, aseguró.

Río Gallegos, Piedra Buena, San Julián y Caleta Olivia: el mapa de una fe que avanza

Desde su salida de Ushuaia, Marcelo cruzó el tramo chileno del sur de Tierra del Fuego y luego continuó su marcha a través de la provincia de Santa Cruz. El domingo 20 de julio pasó por Río Gallegos, capital provincial, y desde allí avanzó por Ruta Nacional N°3, atravesando las localidades de Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián, entre otras.

Finalmente, arribó a Caleta Olivia el domingo 27 de julio, donde fue recibido por salteños residentes, vecinos y autoridades locales. Durante su estadía en la ciudad del Gorosito, fue acompañado por el Centro Social Salteño, una organización con 58 años de historia que nuclea a más de dos mil comprovincianos. “Encontré salteños en Ushuaia, Río Gallegos, Río Grande, Tolhuin. Por todos lados me recibieron bárbaro”, expresó con gratitud. Desde Caleta Olivia, retomó su marcha por la Ruta 3 rumbo a Comodoro Rivadavia, donde será nuevamente recibido por salteños radicados en la ciudad chubutense.

Miles de peregrinos marchan hacia la catedral de Salta cada año

La Fiesta del Milagro: historia de una devoción que moviliza a miles

El destino final de Marcelo no es solo geográfico, sino espiritual. Su viaje está íntimamente ligado a una de las celebraciones religiosas más multitudinarias y sentidas de la Argentina: la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro.

Esta tradición nació en 1692, cuando un terremoto devastó la ciudad de Salta. Según la historia, los temblores cesaron milagrosamente luego de sacar en procesión las imágenes del Cristo Crucificado y la Virgen de las Lágrimas, que habían llegado desde Perú. Desde entonces, cada 15 de septiembre se renueva el Pacto de Fidelidad con una procesión que reúne a más de 800.000 personas.

Cronograma de fe: preparativos desde el 1° de agosto

Aunque la fecha central es el 15 de septiembre, los preparativos comienzan el 1° de agosto, con el rezo del Pacto de Fidelidad. A lo largo del mes, tienen lugar distintas actividades:

El Milagro de los Enfermos

El Milagrito de los Niños

El Milagro Juvenil

Y desde el 6 de septiembre, la Novena del Milagro, con misas y vigilias permanentes. El punto culminante se da en la procesión por las calles de Salta y el emotivo acto frente al Monumento 20 de Febrero, donde miles de fieles renuevan su promesa de fe y protección.

En la prosesión del Milagro del 2024, Marcelo Agüero fue el primer peregrino en llegar.

Fe, cultura y solidaridad en movimiento

La Fiesta del Milagro no es solo religión. La ciudad entera se transforma: las escuelas, los comercios y los hogares se adaptan para recibir a miles de peregrinos. Más de 3.000 voluntarios asisten con agua, comida y abrigo. Además, se realizan actividades culturales, exposiciones, conciertos y celebraciones populares.

Las flores que adornan las imágenes —claveles rojos para el Señor, blancos para la Virgen— son confeccionadas por familias que, generación tras generación, mantienen esa ofrenda como un acto de amor.

La meta: llegar con las plegarias del camino

“Llevo conmigo el pedido de todos los que están sufriendo, de los que me piden por alguien. Eso es lo que me sostiene”, expresó Marcelo a La Opinión Austral.

Con 2.746 kilómetros por delante, su paso firme, silencioso y devoto sigue avanzando hacia Salta. Si todo marcha como lo planea, estará presente en la procesión del 15 de septiembre, cumpliendo su promesa y abrazando, con sus pasos, el milagro que desde hace siglos une al norte argentino.

