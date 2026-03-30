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La Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA) celebró su Asamblea General Ordinaria, en la que se aprobaron la memoria y el balance del último ejercicio y se procedió a la renovación de sus autoridades para el próximo período.

La nueva conducción de la entidad, que agrupa a las principales empresas editoras de la Capital, ratificó su compromiso con la defensa de la libertad de expresión y la sustentabilidad de la industria periodística en el actual escenario de transformación digital y desafíos regulatorios.

La Comisión Directiva de AEDBA ha quedado integrada de la siguiente manera:

Presidente: Marcelo Carbone (Crónica)

Vicepresidente 1°: Eugenio Sosa Mendoza (Clarín)

Vicepresidente 2°: José Claudio Escribano (La Nación)

Secretario: Marcelo Capandeguy (Perfil)

Tesorero: Luis Carlos Rodriguez (El Cronista)

Vocal: Carlos Azzariti (Página/12)

Síndico: Dr. Diego Garazzi

Durante el encuentro, los directivos destacaron la importancia de mantener una agenda común que fortalezca el rol institucional de los medios de comunicación y su vínculo con la sociedad, impulsando la profesionalización y el crecimiento del sector editorial.