Marcelo Gallardo disparó para todos lados

Marcelo Gallardo rompió el silencio. Durante toda la pandemia no había hablado sobre la coyuntura que atraviesa el país y el fútbol argentino. Pero, en Radio La Red, habló acerca de la AFA, del regreso a los entrenamientos, de la actualidad del fútbol local y sobre su deseo de poder realizar su trabajo con los protocolos necesarios. Incluso le pidió explicaciones al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

“Me parece que es difícil. Si estamos hablando de que pasaron más de 90 días en el cual el futbolista no puede iniciar una actividad”, comenzó Gallardo. “Lo anunciado ayer me hace creer que el fútbol no se va a activar a corto o mediano plazo. En agosto todavía tendremos al virus circulando. Si se restringe es por algo", dijo sobre las declaraciones de “Chiqui” Tapia acerca de los entrenamientos.

Sobre el silencio en AFA

“Hubo mucho silencio y eso me generaba una gran indignación. No sé si vamos a jugar en septiembre, octubre o este año, por eso hay tanta cautela, pero el mundo nos va enseñando algunas cosas”, expresó Gallardo. Y agregó: “El gobierno debe tener situaciones más delicadas que el fútbol pero no por eso el fútbol se debe mantener callado. Tenemos que saber cómo vamos a continuar. A mí nadie me llamó, ni a mi médico. Los PF se juntan entre ellos”.

“Hay mucho silencio porque entiendo de que debe haber un pacto en AFA”, concluyó sobre el tema.

Entrenamiento

"Si acá no podemos, que se activen en las provincias donde no tienen inconvenientes, y vamos viendo cómo se comportan, cuáles son las posibilidades. De qué me están hablando con sacar ventaja. Hay jugadores encerrados hace 3 meses", dijo el entrenador de River Plate.

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo.

“Que me digan que los jugadores del interior quieren sacar ventaja. ¿De qué me hablan que quieren sacar ventaja?”, se preguntó. Y continuó: “Por lo que hablo con jugadores y entrenadores, tengo voces de que ya no se aguanta más el tema. Se tuviera que haber dado alguna conversación y no estar en la incertidumbre total”.

Nivel del fútbol argentino

“¿Sacando los descensos a cuántos podés ayudar? No es muy comprensible. Puedo entender que quieras ayudar de otra manera y me parece perfecto que el fútbol argentino ayude con algunas situaciones a los clubes. Pero devaluar nuestro campeonato que ya venía siendo devaluado a partir de que hace 6, 7 ú 8 temporadas, no se respetan los formatos... Se apresuraron a tomar decisiones”, disparó Gallardo.

“Estamos hablando de la reactivación de jugadores de élite, no de amigos que van a jugar un picado. La industria de nuestro fútbol va a entrar en un proceso de devaluación total”, sostuvo.

Explicaciones a Ginés González García

“Me gustaría que el ministro de Salud me diga cómo una industria puede tener 500 empleados con protocolos y el fútbol no puede respetar protocolos y tener a 3 ó 4 jugadores entrenando en turnos. Discutamos esas posibilidades”, pidió el entrenador más ganador de la historia de River.

Su deseo de trabajar

Gallardo dijo que no tiene intenciones de ir a comer un asado, ni de ir al shopping. Sino de volver a trabajar con los protocolos sanitarios necesarios en la difícil coyuntura que atraviesa el mundo. “Hubo mucho silencio y tendríamos que haber debatido ideas. Eso me generó indignación”, admitió el entrenador