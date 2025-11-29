Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con consolas prestadas en pandemia, sesiones bautizadas como “COVID” y un homenaje musical que la ayudó a sanar una pérdida familiar. A los 62 años, la DJ Mara Reta ya tocó ante más de 2 mil personas y demostró que no hay edad para reinventarse y descubrir nuevas pasiones.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en hemoterapia y en el campo de la medicina nuclear, jamás imaginó que aparecería en transmisiones de DJs en Instagram en plena pandemia.

La soledad de la pandemia y el clic que lo cambió todo

Durante los momentos más álgidos de la pandemia de COVID-19, la soledad se convirtió en parte de su rutina. Mientras trabajaba con pacientes en aislamiento obligatorio, expresó: “nadie quería verme, y cuando no trabajaba estaba sola”.

Como parte de su personalidad curiosa, un conocido le sugirió ver sets de DJs a través de Instagram. Comenzó a guardar canciones e incluso crear una lista de reproducción (que aún conserva) bautizada como COVID, la primera de su nueva carrera profesional.

La consola prestada, los tutoriales por internet y una determinación inquebrantable

Su hijo le prestó su primer consola y a partir de tutoriales por redes sociales comenzó su experimentación dentro de la música electrónica.

“No quería escuchar, quería tocar”, repetía. En poco tiempo, los viernes y sábados ya estaban ocupados por fiestas electrónicas virtuales en su habitación. Si alguien la llamaba, Mara respondía: “Estoy en una fiesta”.

Margarita siendo DJ en el casamiento de su ahijada.

El rock como sostén emocional y un homenaje que la atravesó para siempre

La música también fue un refugio en el momento más doloroso de su vida: la muerte de su hermano. Ante la imposibilidad de despedirlo por las restricciones sanitarias durante la pandemia, Mara Reta organizó un homenaje íntimo en el jardín de su hermana, mezclando canciones de Charly García y clásicos el rock nacional.

“La música nos sostuvo”, reveló.

Sin saberlo, este homenaje sería otro hito en el camino que la llevó a convertirse en DJ.

La viralización inesperada y el bautismo frente a 2000 jóvenes

La viralización no fue buscada, pero fue explosiva. Un video casual en TikTok desencadenó cientos de comentarios, miles de reproducciones y la sorpresa de la propia Mara, que al principio no entendía el alcance del fenómeno viral.

Poco después, el DJ Matías Sundblad la invitó a tocar en La Playa, su show debut frente a más de 2.000 personas. Fue su “bautismo electrónico”: jóvenes, música, flashes de celular y un set pensado especialmente para ese público.

“Yo no veo gente de mi edad en fiestas electrónicas. Pero eso ya no me importa. A mí me apasiona”, dijo Mara luego del evento.

Tras el debut masivo, las oportunidades comenzaron a llegar de boca en boca. Mara empezó a tocar en cumpleaños, casamientos y eventos familiares, donde aprendió a adaptar la música por generaciones: pop 80/90, rock clásico, cumbia, reggaetón y hasta ritmos actuales programados por asistentes que hoy le preparan playlists personalizadas.

La saluda el público joven, la reconoce y hasta le pide fotos. La médica que “de día vestía de blanco”, hoy es la DJ que —de noche— ya planifica “su outfit negro”, producción musical futura y nuevas mezclas propias.

Jubilación, nueva vocación y la convicción de que nunca es tarde

Mientras sigue ejerciendo la medicina, Margarita ya tiene definido su nuevo capítulo. Su idea es jubilarse para estudiar música formalmente, producir, crear sonidos propios y consolidarse como DJ de House profesional a los 62 años.

“La música me hace sentir viva. Ya sé que voy a hacer cuando me jubile. Voy a dedicarme a esto”, afirmó.