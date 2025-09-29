Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes se realiza la entrega de los Martín Fierro a la Televisión, con transmisión en vivo por Telefe y Streams Telefe desde el Hilton Buenos Aires. El Grupo La Opinión Austral está presente con una cobertura especial del esperado evento y, en la previa de la gala de premiación, conversó con Darío Turovelzky, CEO de Telefe.

Sobre sus sensaciones por formar parte de la organización de este importante evento, dijo: “La verdad es que hace varios años que lo venimos preparando y uno siempre tiene que tratar de no acostumbrarse, porque realmente esto para nosotros es una fiesta de la industria”.

Asimismo, destacó que “ya no es solo televisión. Hoy estamos hablando de digital, de deportes, de streaming, y de verdad que tener a toda la industria acá reunida para nosotros es un placer enorme“.

Turovelzky hizo hincapié en que “la televisión está más viva que nunca, estamos celebrando mucho más que la televisión. Por lo pronto, Telefe es todo: es streaming, es deporte, es entretenimiento, es ficción, es digital. Hoy, cuando hacemos las cosas, las pensamos en todos los ámbitos”.

En ese sentido, agregó: “Claramente tenemos una pantalla líder que vamos renovando los contenidos, pensando siempre en darle algo nuevo con valor agregado a la gente” y destacó: “Decían en su momento que el cine, la radio o la tele se iban a morir, y hoy están todos vivitos y coleando, cada uno adaptándose a los hábitos y consumo de la gente”.

Para el profesional con 30 años de experiencia en la industria del entretenimiento, “es un ecosistema, hay que pensarlo de una manera integral, no solo en la pantalla de televisión, que es el gran cañón que le da fuerza. Nos encanta ser pioneros, creemos que es parte del juego”.

