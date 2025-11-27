Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 27 de noviembre se lleva a cabo el Martín Fierro de Cable 2025, el evento que reconoce lo mejor de la televisión por cable argentina correspondiente a la temporada 2024. La gala, organizada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA), se celebrará en el salón Goldencenter de Buenos Aires y culminará con la entrega del codiciado Martín Fierro de Oro de Cable.

La ceremonia reunirá a más de 800 invitados entre talentos, periodistas, autoridades y figuras destacadas del espectáculo y la TV paga, con ternas que abarcan más de 30 categorías.

¿A qué hora empieza el Martín Fierro de Cable 2025?

La transmisión televisiva comenzará a las 19:00, con la cobertura especial de la alfombra roja, uno de los segmentos más esperados por el público. La conducción estará a cargo de Pía Shaw y Barbie Simons, quienes mostrarán los looks más impactantes de la noche, la ambientación del salón y las llegadas de las figuras del cable.

La ceremonia central iniciará a las 21:00, con Lizy Tagliani y Juan Di Natale como conductores oficiales de la gala. Ambos liderarán la presentación de ternas, el anuncio de ganadores y distintos momentos emotivos y homenajes a ciclos y personalidades que marcaron historia en la pantalla chica.

Tecnología de vanguardia y momentos destacados

APTRA prometió un evento con despliegue tecnológico de última generación, que incluye la incorporación —por primera vez en Argentina— de la cámara Glambot, un dispositivo que graba en ultra slow motion, ideal para generar contenido viral, tal como sucede en eventos de alto perfil internacional como los Oscar y los Emmy.

El segmento In Memoriam estará en manos del cantante Valentino Merlo, quien interpretará un tema en vivo para recordar a las personalidades de la televisión fallecidas entre 2024 y 2025.

Además, la gala contará con homenajes sorpresa a figuras y programas que hicieron historia en la TV por cable argentina.

Coberturas especiales: alfombra roja, entrevistas y transmisión multiplataforma

El evento contará con varias transmisiones en vivo a través de señales de cable nacionales. La cobertura de la red carpet estará a cargo de periodistas referentes, mientras que distintos cronistas y equipos brindarán entrevistas exclusivas desde el salón.

Entre las grandes novedades de esta edición, la ceremonia contará con la cobertura especial, entrevistas y todo el color del Grupo La Opinión Austral, con presencia exclusiva de su equipo en vivo durante toda la ceremonia.

A su vez, los medios del Grupo Crónica también desplegarán una cobertura integral, que incluye su señal Crónica TV, los diarios Crónica y BAE Negocios, y la señal musical CM El Canal de la Música. Juntos ofrecerán entrevistas exclusivas, análisis, backstage y el color de la noche, llevando cada detalle a la audiencia de todo el país.

Todos los nominados al Martín Fierro de Cable 2025

1. Interés general diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)

La pinta es lo de menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

2. Interés general semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

Mi mejor versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

3. Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

Nuestra tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

Vamos las chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

4. Entrevistas

+Caras (Héctor Mauggeri – Caras TV)

Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

5. Económico

Comunidad de Negocios (José del Río – LN+)

La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

6. Periodístico

A dos voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

ADN Federal (Tomás Méndez – Canal 26)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

7. Cultural/Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

8. Arte, moda y tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Planeta urbano (Pía Slapka – IP)

9. Noticiero

El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El diario (Daniela Ballester y Julián Guarino – C5N)

TN de noche (Franco Mercuriali – TN)

Último momento (Crónica HD)

10. Noticiero deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto y Diego Contreras – DeporTV)

La zona central (Alejandro Puente, Adrián Wall y Carlos Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

11. Deportivo TV / motorsports

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La vuelta (Ramiro “Rama” Pantorotto, M. Reich y Romina Scalora – Fox Sports)

Última vuelta (Mauricio Mansilla y Eduardo Ruiz – DeporTV)

12. Periodístico deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN deportivo (Martin Fiasche, Lombardi, Gravellone, Singer – TN)

13. Deportes extremos

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

14. Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)

Juan Manuel Boccaci (TN)

Cristian Echeverría (Crónica TV)

15. Musical (jazz, tango y folklore)

Fiesta gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Jam session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (Casauran, Copes y Güerri – Canal de la Ciudad)

16. Musical (rock, pop y urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La viola (Fernando Molinero – TN)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

17. Servicio informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

18. Documental

Cromañón: cartas y señales (TN)

Hambre de futuro (Micaela Urdínez – LN+)

Menem Junior: la muerte del hijo del presidente (Discovery Channel)

19. Temas médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)

Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

20. Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

21. Programa rural

A corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de campo (Matías Longoni – Metro)

TN campo (Eleonora Cole – TN)

22. Turismo y tiempo libre

Aguas abiertas (ESPN)

El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Vivir viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

23. Servicios

El defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

24. Labor conducción femenina

Carolina Amoroso (Está pasando – TN)

Débora Plager (+Info tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila “Luly” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

25. Labor conducción masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

David Kavlin (Mañanas picantes y 9Diario – IP)

Diego Sehinkman (Solo una vuelta más – TN)

Jonatan Viale (¿La ves? – TN)

Nacho Goano (La pinta es lo de menos – Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – Canal 26)

26. Labor periodismo deportivo

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión alta – TyC Sports)

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

27. Labor periodística femenina

Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Minuto 1 y Argenzuela – C5N)

28. Labor periodística masculina

Carlos Pagni (Odisea argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto 1 – C5N)

Nelson Castro (El corresponsal – TN)

29. Cronista / movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

30. Panelista

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (TN)

Santiago Cuneo (GPS – A24)

31. Columnista económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

Ernesto Hadida (Crónica TV)

32. Columnista político

Daniel Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Esteban Godoy (Crónica TV)

33. Columnista policial / judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

34. Aviso publicitario

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann )

) Infinia ( YPF – Liebre )

– ) Campaña aniversario 110 años ( Shell – Don )

35. Aviso institucional

Mi banco ( Banco Nación – Lado C )

– ) 17 millones ( Banco Provincia – La América )

– ) Cuidamos la pasión ( Betsson )

36. Producción integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN

37. Productor general

Facundo Pedrini (Crónica TV)

Nicolás Boccache (C5N)

El menú gourmet elegido para el Martín Fierro de Cable 2025

La ceremonia contará con un menú premium gourmet diseñado especialmente para los invitados:

Como entrada, se servirá una lasagna de manzana con fondue de quesos y zaaluk, un plato frío tradicional de la gastronomía de Marruecos que consiste en berenjenas asadas o fritas con tomates, ajos, pimiento, y aceite de oliva. Luego, se servirá el plato principal, que constará de un lomo con papines, crocante de panceta y salsa cremosa. De postre, quienes se queden hasta el final de la ceremonia, disfrutarán de un volcán de dulce de leche con centro de Nutella y helado de crema.