La edición 2025 de los premios que reconocen lo mejor del cable argentino por la temporada 2024 se vive en formato liveblog, con entrevistas, homenajes y un despliegue tecnológico pensado para marcar tendencia en redes. La conducción estará a cargo de la dupla de lujo conformada por Lizy Tagliani y Juan Di Natale.

La cobertura periodística suma el color y las entrevistas del Grupo La Opinión Austral y la presencia multiplataforma del Grupo Crónica junto a sus medios Crónica TV, el diario generalista Diario Crónica, el económico BAE Negocios y la señal musical CM El Canal de la Música.

La previa del Martín Fierro de Cable 2025

Este 27 de noviembre, la industria del cable argentino vive su gran noche con una nueva entrega de los premios organizados por APTRA, institución encargada de distinguir a los talentos, ciclos y equipos que definieron la agenda del 2024.

La gala tendrá lugar en el salón Goldencenter, complejo elegido por su capacidad, infraestructura y ubicación estratégica en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El evento espera recibir a más de 800 invitados entre nominados, periodistas, autoridades del ámbito audiovisual y figuras destacadas del espectáculo, confirmándose como una de las premiaciones más convocantes del país.

Los galardones reconocerán más de 30 categorías que abarcan periodismo, interés general, magazine, economía, policiales, moda, salud, deportes, gastronomía, producción integral y revelaciones del año. El momento cúlmine será la entrega del Martín Fierro de Cable de Oro, distinción máxima que consagra lo más destacado del cable argentino.

La alfombra roja: moda, estilo y contenido para redes

La gala incluye la tradicional alfombra roja, un clásico que combina moda, estrellas y audiencia social. En esta ocasión, la cobertura especial estará liderada por Pía Shaw y Barbie Simons, quienes tendrán a su cargo entrevistas, comentarios de looks, llegada de figuras y el clima del salón.

Despliegue tecnológico: el show también se vive en redes

La ceremonia sumará un recurso inédito en Argentina: la cámara glambot, tecnología que graba en cámara ultra lenta (ultra slow motion), y que se hizo popular en alfombras rojas de eventos internacionales como los Premios Oscar y los Premios Emmy.

Este dispositivo está pensado tanto para elevar la experiencia de los invitados como para generar clips virales en redes sociales y plataformas digitales, integrando el entretenimiento tradicional al consumo social actual.

También habrá segmentos de homenaje a ciclos icónicos del cable, tributos a figuras influyentes e invitados especiales que aportarán contenido, nostalgia e impacto televisivo.

Quién es Valentino Merlo y su rol en el In Memoriam

El segmento In Memoriam, uno de los más simbólicos de la noche, tendrá la participación del cantante Valentino Merlo, quien será el encargado del tributo musical en vivo para recordar a personalidades de la televisión fallecidas entre 2024 y 2025.

Su participación busca sumar un tono emocional, artístico y respetuoso, en línea con los grandes eventos de premiación televisiva.

Menú elegido para los invitados: gourmet con tintes internacionales

Un punto destacado de cada Martín Fierro es la propuesta gastronómica. Para esta edición, los invitados disfrutarán de un menú gourmet exclusivo, diseñado especialmente para la gala:

Entrada

Lasagna de manzana con fondue de quesos

Zaaluk, un plato frío tradicional de la cocina marroquí (berenjenas asadas o fritas, tomate, ajo, pimientos y aceite de oliva)

Plato principal

Lomo con papines crocantes

Crocante de panceta y salsa cremosa

Postre

Volcán de dulce de leche con centro mixto de Nutella

Helado de crema

La propuesta combina innovación gourmet, sabores mediterráneos y texturas modernas, elevando la experiencia de los asistentes.

¿A qué hora empieza el Martín Fierro de Cable 2025?

La transmisión televisiva comenzará a las 19:00, con la cobertura especial de la alfombra roja, uno de los segmentos más esperados por el público. La conducción estará a cargo de Pía Shaw y Barbie Simons, quienes mostrarán los looks más impactantes de la noche, la ambientación del salón y las llegadas de las figuras del cable.

Todos los nominados al Martín Fierro de Cable 2025

1. Interés general diario

+Verdad (Esteban Trebucq – LN+)

Basta Baby (Baby Etchecopar – A24)

Duro de domar (Pablo Duggan – C5N)

La pinta es lo de menos (Nacho Goano – Canal de la Ciudad)

2. Interés general semanal

Chicas Pochocleras (Fernanda Arena y Barbie Simons – C5N)

Dicen que dicen (Alberto Lotuf – Metro)

GPS (Rolando Graña – A24)

Mi mejor versión (Vani Balena – Ciudad Magazine)

Sobredosis de TV (Mariano Hamilton y Carla Czudnowsky – C5N)

3. Magazine

Chiche 2024 (Samuel “Chiche” Gelblung – Crónica TV)

El run run del espectáculo (Lio Pecoraro y Fer Piaggio – Crónica TV)

Empezar el día (Amalia “Yuyito” González – Ciudad Magazine)

Nuestra tarde (Federico Wiemeyer y Eleonora Cole – TN)

Vamos las chicas (Mercedes Cordero – Canal de la Ciudad)

4. Entrevistas

+Caras (Héctor Mauggeri – Caras TV)

Deportv Textual (Cecilia Ruffa – DeporTV)

Entrevistas (Luis Novaresio – LN+)

5. Económico

Comunidad de Negocios (José del Río – LN+)

La ley de la selva (Alejandro Bercovich – C5N)

MMC (Maximiliano Montenegro – A24)

6. Periodístico

A dos voces (Marcelo Bonelli y Edgardo Alfano – TN)

ADN Federal (Tomás Méndez – Canal 26)

Argenzuela (Jorge Rial – C5N)

¿La ves? (Jonatan Viale – TN)

Minuto 1 (Gustavo “Gato” Sylvestre – C5N)

7. Cultural/Educativo

Biblioteca IP (Maxi Legnani – IP)

El baúl de Charlie (Charlie López – TN)

Los 7 locos (Cristina Mucci – Canal de la Ciudad)

8. Arte, moda y tendencia

ADN Moda (Fabiana Araujo – Metro)

La jaula de la moda (Joaquín “El Pollo” Álvarez – Ciudad Magazine)

Planeta urbano (Pía Slapka – IP)

9. Noticiero

El noticiero (Eduardo Feinmann – LN+)

El diario (Daniela Ballester y Julián Guarino – C5N)

TN de noche (Franco Mercuriali – TN)

Último momento (Crónica HD)

10. Noticiero deportivo

Campeones News (Carlos Legnani y Nara Yoli – El Garage)

Deportv Central (Laura Couto y Diego Contreras – DeporTV)

La zona central (Alejandro Puente, Adrián Wall y Carlos Bonadeo – Fox Sports)

SportsCenter (P. Ferreira, A. Moine, P. Stecco y otros – ESPN)

11. Deportivo TV / motorsports

ESPN F1 (Matías Martin y Martín Souto – ESPN)

La vuelta (Ramiro “Rama” Pantorotto, M. Reich y Romina Scalora – Fox Sports)

Última vuelta (Mauricio Mansilla y Eduardo Ruiz – DeporTV)

12. Periodístico deportivo

ESPN F12 (Mariano Closs – ESPN)

Pelota parada (Pablo Giralt – TNT Sports)

TN deportivo (Martin Fiasche, Lombardi, Gravellone, Singer – TN)

13. Deportes extremos

Argentina Xtreme (Santiago Serrano – América Sports)

Surf & Rock (Ramiro “Rama” Quesada – Fox Sports)

Winter News (María Ungaro – ESPN/Disney)

14. Revelación

Agustín “Agusneta” Rodríguez (TNT Sports)

Ornella Flench (Emprendi2 – Ciudad Magazine)

Juan Manuel Boccaci (TN)

Cristian Echeverría (Crónica TV)

15. Musical (jazz, tango y folklore)

Fiesta gaucha (Daniel San Luis – América Sports)

Jam session (Diego Mizrahi – Canal de la Ciudad)

Tango BA (Casauran, Copes y Güerri – Canal de la Ciudad)

16. Musical (rock, pop y urbana)

Banda Soporte (Quiero)

La viola (Fernando Molinero – TN)

Cultura DJ (Gustavo Palmer – Canal de la Ciudad)

17. Servicio informativo

A24

C5N

Crónica TV

TN

18. Documental

Cromañón: cartas y señales (TN)

Hambre de futuro (Micaela Urdínez – LN+)

Menem Junior: la muerte del hijo del presidente (Discovery Channel)

19. Temas médicos

Doctor C (Guillermo Capuya – C5N)

El secreto mejor guardado (Fernando Felice – A24)

Las tardes con Pink (Judith Casal – KZO)

20. Culinario

Argentina Cocina (Juan Braceli y Juani Ferrara – C5N)

Historias ricas 4 (Pietro Sorba y Diego Valenzuela – TN)

Ruta 40 (Tupac Guantay – El Gourmet)

21. Programa rural

A corral (Silvio Baiocco – Canal Rural)

Bichos de campo (Matías Longoni – Metro)

TN campo (Eleonora Cole – TN)

22. Turismo y tiempo libre

Aguas abiertas (ESPN)

El turismo y la hospitalidad (Cristina Castro – Canal 26)

Vivir viajando (Ariel Divincky – Ciudad Magazine)

23. Servicios

El defensor (Adrián y Facundo Fracino – Crónica TV)

Fenómenos (José Bianco y Matías Bertolotti – TN)

Lo justo y necesario (Clara Salguero – A24)

Transición 2030 (Cata De Elía – A24)

24. Labor conducción femenina

Carolina Amoroso (Está pasando – TN)

Débora Plager (+Info tarde y +Periodismo – LN+)

Lucila “Luly” Trujillo (De Una – C5N)

Mercedes Cordero (Vamos las chicas – Canal de la Ciudad)

25. Labor conducción masculina

Cecilio Flematti (Resumen 26 – Canal 26)

David Kavlin (Mañanas picantes y 9Diario – IP)

Diego Sehinkman (Solo una vuelta más – TN)

Jonatan Viale (¿La ves? – TN)

Nacho Goano (La pinta es lo de menos – Canal de la Ciudad)

Sebastián Dumont (La noche de Canal 26 – Canal 26)

26. Labor periodismo deportivo

Laura Couto (Deportv Central – DeporTV)

Gustavo Grabia (Presión alta – TyC Sports)

Morena Beltrán (Generación F – ESPN)

Sebastián Vignolo (ESPN F90 – ESPN)

27. Labor periodística femenina

Luciana Geuna (Verdad consecuencia – TN)

Marina Calabró (+Info a la tarde – LN+)

Melina Fleiderman (Último momento – Crónica HD)

Rosario Ayerdi (Minuto 1 y Argenzuela – C5N)

28. Labor periodística masculina

Carlos Pagni (Odisea argentina – LN+)

Eduardo Feinmann (El noticiero – LN+)

Gustavo Sylvestre (Minuto 1 – C5N)

Nelson Castro (El corresponsal – TN)

29. Cronista / movilero

Adrián Salonia (C5N)

Manuel “Manu” Jove (TN)

Rodrigo Porto (LN+)

30. Panelista

Mariana Brey (C5N)

Nicolás Pizzi (TN)

Santiago Cuneo (GPS – A24)

31. Columnista económico

Alfredo Zaiat (IP)

Rosalía Constantino (Duro de domar – C5N)

Sofía Diamante (LN+)

Ernesto Hadida (Crónica TV)

32. Columnista político

Daniel Bilotta (LN+)

Iván Schargrodsky (C5N)

Esteban Godoy (Crónica TV)

33. Columnista policial / judicial

Ariel Zak (Minuto 1 – C5N)

Rodolfo “Fito” Baqué (A24)

Rodrigo Alegre (TN)

34. Aviso publicitario

Hotel La Argentina (TyC Sports – Mercado McCann )

) Infinia ( YPF – Liebre )

– ) Campaña aniversario 110 años ( Shell – Don )

35. Aviso institucional

Mi banco ( Banco Nación – Lado C )

– ) 17 millones ( Banco Provincia – La América )

– ) Cuidamos la pasión ( Betsson )

36. Producción integral

A24

Canal de la Ciudad

C5N

TN

37. Productor general

Facundo Pedrini (Crónica TV)

Nicolás Boccache (C5N)

11 nominados de Crónica TV en los Martín Fierro de Cable

Crónica TV será protagonista con 11 nominaciones que validan su apuesta a consolidarse como uno de los canales líderes y de referencia en noticias, servicio y magazine.

Facundo Pedrini compite en el rubro Mejor Producción General.

En el plano estratégico, la figura destacada es la de Facundo Pedrini, director de la señal, nominado como mejor productor general, una categoría que reconoce la ingeniería detrás de la pantalla. En materia de contenidos, “Chiche 2024”, con el histórico y siempre vigente Samuel Gelblung, y “El Run Run del espectáculo“, con “Fer“ Piaggio y Lío Pecoraro, competirán en el siempre caliente rubro mejor magazine.

“Chiche Gelblung 2024” es un clásico de la emisora.

“Fer” Piaggio y Lío Pecoraro de “El Run Run del Espectáculo”, nominados en el rubro Magazine.

En tanto, Ernesto Hadida se mide por el premio a mejor periodista económico, mientras que “Duro de Callar“, conducido por Tomás Méndez, buscará imponerse como mejor programa periodístico.

Ernesto Hadida, nominado como mejor periodista económico.

La presencia femenina también pisa fuerte: Melina Fleiderman va por la estatuilla a mejor labor periodística femenina. Y en el universo de los contenidos de servicio, “El defensor“, conducido por Adrián Frascino, fue nominado como mejor programa de servicios.

Melina Fleiderman, nominada en el rubro Labor Periodística Femenina.

Adrián Frascino, el conductor de “El Defensor” nominado en el rubro de servicios.

“Crónica TV” competirá como mejor servicio informativo y “Último Momento“ buscará ser consagrado como mejor noticiero, una categoría que siempre es termómetro del sector.

Mientras tanto, en el rubro analítico, Esteban Godoy irá por el premio a mejor columnista político, mientras que Cristian Echeverría se perfila como candidato fuerte a revelación periodística.

Cristian Echeverría, nominado como revelación periodística.

Esteban Godoy, nominado como mejor columnista político.

