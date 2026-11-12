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Este jueves 12 de noviembre se celebra la 12.ª edición de los premios Martín Fierro de Cable 2026. En el marco de la cobertura especial de La Opinión Austral, Baby Etchecopar dialogó con el equipo periodístico y compartió sus impresiones sobre la nominación y distintos temas de actualidad.

El conductor compite en la categoría Interés general por Basta Baby, su programa emitido por A24. En cuanto a sus expectativas frente al reconocimiento, respondió con ironía y destacó el valor de compartir la ceremonia con sus colegas.

“El lindo estar nominado, aunque no te lo den”, expresó entre risas, al tiempo que agregó: “Porque el lindo está acá, con todos los compañeros, ¿viste? A mí me divierte mucho”.

Baby Etchecopar habló de su estado de salud

Durante la conversación con La Opinión Austral, el conductor también fue consultado sobre su salud. En ese momento, contó que había atravesado una intervención quirúrgica apenas un día antes de la ceremonia.

“Estuve operado hace 24 horas, así que bien”, aseguró. Cuando le preguntaron qué indicaciones tenía para los próximos días, respondió fiel a su estilo: “Seguir envejeciendo“.

Sus críticas a la “carpa VIP”

Otro de los temas abordados fue el escándalo que generó la carpa VIP en la misa del papa León XIV. “Una payasada. Somos muy payasos”, lanzó el periodista.

Luego explicó su postura y cuestionó algunos aspectos de la organización y la exposición pública del encuentro: “Porque todo lo terminamos mal, ¿viste? No hay una cosa que hagamos bien. Acordate de la despedida de Messi, con la publicidad del fondo. No hay nada que hagamos bien, con clase”.

En la misma línea, criticó la actitud de algunos de los presentes: “Yo creo que el cardenal católico estaba solo ahí, hacía 40 cuadras para ir al baño, y ellos iban a sacarse fotos para la tapa de la revista. Una payasada”.

Su postura sobre Wanda Nara y Mauro Icardi

Por último, Etchecopar fue consultado sobre el conflicto mediático entre Wanda Nara y Mauro Icardi, especialmente por la exposición pública de sus hijos y las repercusiones del enfrentamiento.

Sin matices, el conductor manifestó su rechazo a la presencia constante de ambos en los medios. “Estoy del lado de que se vayan y no vuelvan nunca más a la televisión. Están robándole el lugar a mucha gente que tiene que laburar”, concluyó.

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