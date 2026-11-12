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Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso ganaron el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Noticiero diurno por Siempre Noticias, el ciclo de Crónica TV.

La dupla se impuso ante Otra mañana, de Antonio Laje (A24), y Tempraneros, conducido por Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN), en la edición número 30 de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Al recibir la estatuilla, Mónaco agradeció a las autoridades del canal, a los productores y a quienes trabajan detrás de cámara. También dedicó el reconocimiento a sus seres queridos: “Mi familia es mi pilar, mi esposa, que acaba de competir con nosotros, mi hija Juana y toda mi familia de La Pampa”.

La mención a su esposa tuvo un detalle particular: Lucrecia Vera, productora ejecutiva del programa de Antonio Laje, formaba parte del equipo de uno de los ciclos que competían en la misma categoría.

Caruso, por su parte, agradeció a las autoridades de Crónica TV por la confianza y recordó que esta era su séptima nominación. “Se lo dedico a los que están acá, que son del ‘Rojo’, y a mis hijos particularmente”, expresó.

Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso recibieron la estatuilla por Siempre Noticias, de Crónica TV, durante la edición número 30 de los premios Martín Fierro de Cable.

Además, definió el premio como una “bendición papal” y recordó a uno de sus hijos, que vive en España y seguía la transmisión. En su discurso, vinculó ese momento con las palabras del papa León XIV acerca de la responsabilidad de la sociedad frente a los jóvenes. Para cerrar, manifestó: ¡Gracias a este equipo hermoso!”.

La entrevista con La Opinión Austral

La Opinión Austral realizó una cobertura especial del evento, con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose. Antes de la premiación, el equipo entrevistó a los conductores, quienes compartieron sus expectativas y reflexionaron acerca del trabajo en el periodismo policial y judicial.

“Estamos muy contentos. Es un programa que hicimos con mucho amor durante dos años. La pareja está separada, pero no divorciada”, expresaron entre risas. A su vez, señalaron que su objetivo era disfrutar de la noche: “Ya con estar acá alcanza y sobra. Y si viene algo más, mejor”.

Caruso ratificó su deseo de retomar la dupla: “La verdad es que nos llevamos muy bien. Queremos estar juntos otra vez. Cuando nos llamen, estaremos. Siempre junto al pueblo”.

Martín Fierro de Cable 2026: Germán “Pampa” Mónaco, periodista de Crónica TV, habló con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL.

Durante el encuentro también analizaron los desafíos del periodismo policial y judicial. Mónaco destacó dos principios que considera fundamentales para abordar este tipo de noticias: el respeto a las víctimas y la rigurosidad en el tratamiento de la información.

“Primero, el respeto a las víctimas. Después, la rigurosidad del dato. Siempre hay que chequear, chequear y chequear, porque muchas veces trabajamos con fuentes policiales y te cuentan las cosas como no son. Entonces, tenés que volver a consultar e ir a un fiscal”, sostuvo.

Caruso coincidió con esa postura y remarcó la importancia de contrastar las versiones y consultar las fuentes originales. “Tenés que dudar siempre, nunca quedarte con una sola versión. Lo mejor es sospechar de las cosas que te dicen. Últimamente se hace algo que es medio vago: periodismo de periodistas. Hay que volver a la fuente y chequear la información”, señaló.

Al recordar las coberturas que más los impactaron durante el año, ambos mencionaron el triple crimen de Florencio Varela y un video relacionado con el caso, cuyo contenido calificaron como “impublicable, irreproducible”.

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