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En la alfombra roja de los Martín Fierro de Cable 2026, Darian “Rulo” Schijman y Melina Fleiderman dialogaron con La Opinión Austral sobre su presente profesional, el trabajo que realizan en Crónica TV y los motivos que los mantienen vinculados a la televisión.

Los conductores llegaron a la ceremonia para disfrutar de una noche especial para la industria televisiva. Schijman destacó el año que atravesó, marcado por nuevos proyectos y experiencias profesionales.

“Creo que por la pasión que le pongo siempre a todo lo que hago. La verdad que este fue un gran año, arranqué Imbatibles con Melina en Crónica, estoy feliz, me fui al Mundial, siguiendo siempre lo que a uno le gusta hacer”, expresó.

Por su parte, Fleiderman relacionó su presente profesional con el amor por el periodismo y la televisión. También destacó la oportunidad que encontró en Crónica TV para desarrollar su trabajo.

“A mí me trae el amor por el periodismo, por la televisión, por supuesto, y por Crónica, que es un canal que de alguna manera nos abrió la puerta a los dos”, señaló.

La visita del papa León XIV y su mensaje

Durante la entrevista, ambos conductores compartieron sus impresiones sobre la reciente visita del papa León XIV a la Argentina y el significado que tuvo para el país.

Schijman consideró que se trató de un acontecimiento significativo y destacó las palabras del pontífice vinculadas con la convivencia y el compromiso con los demás.

“Me encantó, me pareció muy significativa, creo que es un hito histórico para la Argentina y creo que dejó un mensaje de amor, de paz, de mirar un poco para el costado y pensar más en los otros”, sostuvo.

En la misma línea, la conductora hizo hincapié en la necesidad de recuperar los vínculos y la cercanía entre las personas. “Creo que lo que nos dejó el Papa es qué lejos que está la política de la gente y también creo que nos dejó un gran mensaje de reconciliación. Tenemos que abrazarnos más y mirarnos a los ojos”, manifestó.

Consultados por las repercusiones que generó la carpa VIP durante el encuentro con el pontífice, Schijman evitó emitir una opinión sobre quienes participaron de ese espacio. Fleiderman, en cambio, respondió con humor: “Para mí los budines y las medialunas estuvieron de más”.

El desafío de informar y entretener desde la televisión

Otro de los ejes de la conversación fue el trabajo cotidiano frente a las cámaras y aquello que los motiva a continuar en televisión.

Schijman destacó la posibilidad de acompañar a los televidentes a través de Imbatibles, el programa que comparte con Fleiderman en Crónica TV.

“A mí me gusta el hecho ahora en Imbatibles de informar, de poder estar todos los días un ratito en la casa de algunos argentinos que nos miran y que mediante nosotros se informan y se entretienen durante la tarde. Me gusta, es algo que me sale de adentro”, explicó.

Fleiderman, por su parte, definió a la pantalla televisiva como un vínculo directo con la audiencia y remarcó la responsabilidad que implica trabajar con información.

“Una pantalla de televisión es un puente y nosotros tenemos una oportunidad histórica todos los días de escuchar los dolores de la sociedad en primera persona, sin mediaciones”, afirmó.

Finalmente, destacó el trabajo compartido con Schijman y la dinámica que construyeron como dupla: “Es una enorme responsabilidad y también es muy divertido. Hacerlo con Rulo es un gran trabajo, casi que no parece un trabajo”.