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El programa El Defensor, de Crónica TV, obtuvo el Martín Fierro de Cable 2026 en la categoría Servicios, por su trabajo de información y asesoramiento a jubilados y pensionados.

Tras la premiación, La Opinión Austral dialogó con Adrián Frascino, periodista y conductor del ciclo, y su hijo Facundo, quien también forma parte del equipo como coconductor. La distinción se entregó durante la edición número 30 de los premios organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

En la terna, el ciclo se impuso frente a Fenómenos, de José Bianco y Matías Bertolotti (TN); Las tardes de Pink, conducido por Judith Casal (KZO); y Transición 2030, de Catalina de Elía (A24).

“EL DEFENSOR”. Adrián Frascino recibió el Martín Fierro a rubro de Servicios junto a su hijo Facundo y la productora periodística del programa, Zulma Angiolini. FOTOS: NAHUEL Y CARLOS VENTURA

“Estamos muy contentos. Estar y haber ganado el Martín Fierro de Servicios es importante por lo que hacemos nosotros, que justamente es ayudar a los jubilados. Hace 10 años que estamos en la grilla trabajando en este tema y estamos contentísimos, imposible no estarlo”, expresó Adrián.

Diez años de trabajo junto a los jubilados

El periodista atribuyó el reconocimiento al vínculo construido con la audiencia y a la continuidad de un espacio que acompaña a miles de personas. “Hay 6.700.000 entre jubilados y pensionados que están atentos a las novedades que nosotros les decimos”, señaló.

Festejo en la mesa de Crónica TV: Hugo Ferrer, director del Grupo Crónica; Facundo Pedrini, director de Noticias de Crónica TV; Marcelo Carbone, vicepresidente de Grupo Olmos, con Facundo y Adrián Frascino.

Asimismo, destacó la postura del equipo frente a las distintas gestiones nacionales: “La importancia está en nunca habernos callado la boca con ninguno de los tres gobiernos que estuvimos pasando con este programa. Yo creo que nosotros siempre fuimos fieles con ellos. Hemos tenido problemas con todos los gobiernos, pero estamos a muerte con los jubilados”.

Frascino cuestionó las políticas destinadas a los adultos mayores y consideró que la gestión actual profundizó las dificultades que arrastraba el sector. “A los jubilados les fue muy mal con la gestión anterior y esta gestión terminó de aplastarlos”, sostuvo.

Por su parte, Facundo se refirió a la inflación de octubre, que alcanzó el 2,2%, y explicó: “Para los jubilados representa la diferencia. Eso es lo que les aumentan todos los meses. Hay muchos que terminan cobrando el 25 o el 28, entonces esos dos puntos los perdieron lamentablemente. Pero esperemos que la tendencia sea a la baja”.

La continuidad de El Defensor y el mensaje del papa

Sobre el futuro del ciclo, Adrián Frascino adelantó que la intención es continuar el próximo año. Según detalló, desde el canal quieren que el equipo siga al frente del programa. Además, destacó las condiciones de trabajo y la libertad editorial que tienen en Crónica TV.

“Estamos muy cómodos en Crónica. La verdad que tenemos libertad. Nunca nos llaman por teléfono, nunca nos dicen: ‘Tenemos que decir esto, no tenés que decir esto, tenés que invitar a uno o a otro’. Y esa libertad no tiene precio”, afirmó.

Durante la entrevista, reflexionó igualmente sobre la visita del papa León XIV y sus palabras dirigidas a los sectores más vulnerables. Para el periodista, ese mensaje debería trascender el acontecimiento y traducirse en políticas públicas.

“Habría que escuchar más al papa. Si lo escuchamos bien, yo creo que todos estaríamos de acuerdo con todo lo que dijo. Es difícil no entender que los más vulnerables son los que más necesitan”, subrayó.

Remarcó la responsabilidad del Estado de asistir a quienes atraviesan situaciones difíciles y mencionó especialmente a las personas con discapacidad y a los jubilados. A propósito, y a modo de cierre, su hijo recalcó: “Habría que tomar ese mensaje y hacerlo política de Estado directamente”.

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