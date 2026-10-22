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Nancy Pazos participó de la gala de los Martín Fierro de Radio 2026 y, durante la previa, dialogó con La Opinión Austral sobre su vínculo con el medio y su recorrido profesional.

La periodista llegó nominada en la categoría Mejor Programa de Interés General en AM por El amor es más fuerte, el ciclo que conduce por Radio 10. Al ser consultada sobre cómo vivía una nueva nominación, respondió con humor: “Me nominan, pero no me lo gano nunca, así que está perfecto”.

“La radio es todo”

Durante la entrevista con Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse, Pazos definió la importancia que tiene la radio en su vida y recordó sus comienzos en el periodismo.

“La radio es todo. Yo empecé haciendo periodismo gráfico, seguí haciendo tele y terminé en la radio. Y hoy, si no hago radio, duplico mis sesiones de terapia. Así que es todo”, expresó.

Sobre sus expectativas para la noche, aseguró que no tiene cábalas y que su objetivo era disfrutar de la ceremonia, encontrarse con colegas y compartir el evento con amigos de la industria.

El referente que le enseñó a hacer radio

Pazos también recordó a Néstor Ibarra como una figura fundamental en su formación profesional. Según contó, fue quien le dio la oportunidad de acompañarlo como columnista y le transmitió enseñanzas esenciales para desenvolverse en el medio.

“El que me enseñó a hacer radio fue ni más ni menos que Néstor Ibarra, que fue el primero que me sentó a su lado como columnista”, señaló.

Entre esas enseñanzas, destacó la importancia de los silencios en la comunicación radial. “Ahí me enseñó hasta lo que era el silencio en radio, cosa que hoy no se estila, pero que es importantísimo”, afirmó.

Martín Fierro de Oro

Durante la previa, la periodista también fue consultada sobre quién le gustaría que se llevara el máximo galardón de la noche. Su respuesta fue clara: Gustavo Sylvestre.

“Ojalá que lo gane el Gato Silvestre, porque se lo merece”, manifestó.

El premio, fue otorgado a la periodista María O’Donnell.

Por último, al hablar sobre las críticas que recibe en las redes sociales por sus opiniones, Pazos aseguró que no les presta demasiada atención.

“No le doy bolilla. La verdad que no. Que hablen. No me ocupo”, concluyó