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La radio argentina vivió una de sus noches más importantes con la entrega de los Martín Fierro de Radio 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) en el Goldencenter de Parque Norte, en la Ciudad de Buenos Aires.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de la mano de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Posse, quienes dialogaron con las principales figuras de la radiofonía nacional durante una ceremonia que reunió a periodistas, conductores, productores y referentes del medio.

Entre ellos estuvo Gustavo Sylvestre, conductor de Mañana Sylvestre, el ciclo periodístico de Radio 10 que lleva 17 años de emisión ininterrumpida y que estuvo nominado en la categoría Mejor Programa Periodístico.

En diálogo con La Opinión Austral, el periodista expresó su alegría por la nominación y destacó el trabajo colectivo que sostiene al programa.

“Me alegra mucho que Mañana Sylvestre, que tiene 17 años de vigencia al aire en forma continuada, esté nominado como mejor programa periodístico. El año pasado lo gané como mejor labor. Espero que este año sea para el programa porque todo el equipo se lo merece”, señaló.

“La radio es el medio de comunicación por excelencia”

Durante la entrevista, Sylvestre repasó su trayectoria y explicó el lugar que ocupa la radio en su vida profesional. Sus comienzos fueron a los 16 años, en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y desde entonces nunca dejó de trabajar en el medio.

Al ser consultado sobre el significado de la radio en su vida, el periodista contestó:“Lo más, lo máximo. Yo empecé a laburar en radio a los 16 años en Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, y desde entonces nunca lo he abandonado hasta el día de hoy”, recordó.

En esa línea, sostuvo que la radio mantiene su vigencia a pesar de los cambios tecnológicos y de las nuevas formas de consumir información.

“Para mí es el medio de comunicación por excelencia y realmente es el medio que se actualiza, no ha perdido vigencia”, afirmó.

El rol de la radio en un contexto social difícil

Consultado sobre qué debe tener un buen programa para destacarse y recibir una nominación en los Martín Fierro, Sylvestre puso el foco en la capacidad de informar y acompañar a la audiencia.

“La radio es drama y comedia al mismo tiempo. La radio es lo instantáneo, es lo serio, la espontaneidad, es acompañar, es acompañar permanentemente”, explicó.

El conductor, que comienza su programa a las 6 de la mañana, consideró que el contexto social exige una comunicación cercana, capaz de abordar la actualidad sin perder de vista la situación de quienes escuchan.

“Hay que empezar tratando de acompañar a la gente en estos momentos que la está pasando muy mal”, expresó.

Y sintetizó su mirada sobre la función del medio: “La radio tiene que ser una compañía informando”.

Al profundizar sobre la situación del país, el periodista mencionó las dificultades económicas, sociales e institucionales y sostuvo que la Argentina atraviesa un momento complejo para la democracia.

La opinión de Sylvestre sobre Milei y las próximas elecciones

Durante el diálogo con La Opinión Austral, el periodista también fue consultado por las declaraciones del presidente Javier Milei sobre la pobreza.

“Es una burla a la gente. No se merece la gente que sufre las burlas del presidente”, manifestó.

Además, se pronunció a favor de mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), a las que consideró una herramienta para definir candidaturas, especialmente dentro del peronismo.

“Yo creo que hay que mantener las PASO y que debe ser el espacio para dirimir candidaturas, sobre todo en el peronismo. Se tienen que presentar todos en las PASO”, sostuvo.

Por último, al ser consultado sobre cómo imagina las elecciones del próximo año, anticipó un escenario de fuerte confrontación política: “Muy polarizadas, muy polarizadas”.