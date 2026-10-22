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Facundo Pedrini, director de noticias de Crónica TV, ganó el Martín Fierro de Radio junto a Tomás Trapé y Mauricio Vera por Contragolpe, distinguido como mejor programa semanal en FM por su trabajo en Radio Con Vos.

Durante la ceremonia, Pedrini agradeció a APTRA, a la emisora y a quienes formaron parte del proyecto. Además, destacó el significado que tuvo el ciclo para sus integrantes y lo definió como un desafío generacional.

“Más que un programa, este fue para nosotros un desafío generacional: formar parte de una conversación que siempre escuchamos de lejos”, expresó al recibir la estatuilla.

Ariel Said -director de Radio con Vos- junto a Facundo Pedrini -director de noticias de Crónica TV-, Leandro Gabriele y Diego Schnabel.

“Queremos dedicar este premio también a la memoria y al olfato de Chiche Gelblung”, señaló.

Una reflexión sobre la realidad argentina

En su discurso, Pedrini también hizo referencia al escenario político y social del país y al desafío de interpretar los cambios que atraviesa la sociedad.

“Es una llamada de atención ante una década que nos tiene a nosotros interpretando un país roto, con emergentes que todavía no entendemos del todo”, sostuvo.

El periodista planteó, además, que la política perdió el contacto con la realidad argentina y mencionó entre los factores que contribuyeron a esa distancia la pandemia, la ideología y los sesgos.

Por otro lado, recordó los comienzos del proyecto y las experiencias compartidas con sus compañeros, entre ellas los viajes desde y hacia Rosario para realizar Cabaret Voltaire, un streaming federal que también formó parte de su recorrido profesional.

Los agradecimientos del equipo

Durante el momento de celebración, también hubo palabras de agradecimiento para quienes acompañaron el desarrollo del programa. Pedrini reconoció el trabajo de producción y el aporte de sus compañeros, además de dedicar un recuerdo a sus referentes.

Mauricio Vera, por su parte, agradeció a APTRA y a Pedrini por las oportunidades que le brindó. También destacó la importancia que tuvo la experiencia en su vida profesional.

“Me cambió la vida esta locura de hacer radio, también streaming y todas estas cosas”, expresó, antes de agradecer a sus padres por la confianza y el apoyo.

El reconocimiento a Contragolpe puso en valor el trabajo del equipo de Radio Con Vos y su participación en el espacio radial, en una noche que reunió a referentes y trabajadores de la comunicación.