Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este domingo 14 de diciembre se desarrolla la primera edición de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming. El evento, organizado por APTRA, tiene sede en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reúne 32 ternas que destacan a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.

El Grupo La Opinión Austral dice presente con una cobertura especial desde el lugar. Los enviados Fernando Zabala, a cargo de los móviles, y Camila Ferrer Pose, responsable de fotografía y video, muestran el detrás de escena de la gala con entrevistas exclusivas, el paso de las figuras por la “alfombra negra” y los looks más destacados de la noche.

La previa de los Martín Fierro de Streaming comenzó a las 18.30 con la conducción de Pollo Álvarez. A partir de las 19.30, invitados y nominados desfilaron por la alfombra, conducida por Marti Benza, Nacho Elizalde, Sofi Gonet, Luli González y Tefi Russo.

Tanto ese tramo como la entrega de premios se pueden ver en vivo por el canal de OLGA en YouTube, a la par de la transmisión televisiva de Telefe, que permite llegar a todo el país. La ceremonia central está encabezada por Paula Chaves y Damián Betular, quienes anunciarán a los ganadores de una noche que promete emociones, sorpresas y reconocimientos al crecimiento del contenido digital.

Martín Fierro de Streaming: mirá los mejores looks

Sofi Gonet: Foto: Gente.

Bernarda Cella, fundadora de Olga.

Los conductores de Un poco de ruido.

Los chicos de Blender.

El equipo de Paren la Mano.

Cami Jara y Giani Odoguardi.

Pepe Ochoa y Fefe Bongiorno.

Nati Jota.

Marcos Giles.

Julieta Poggio.

Los chicos de Antes que Nadie de LUZU.

Leé más notas de La Opinión Austral