Este domingo 14 de diciembre se realiza la primera edición de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming, el evento que reconoce a las principales figuras, programas y producciones del ecosistema digital argentino. La ceremonia, organizada por APTRA, tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contará con 32 ternas que distinguen a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.

La gala representa un hecho histórico para la industria del streaming en Argentina, que por primera vez cuenta con una premiación propia dentro del prestigioso sello Martín Fierro, tradicionalmente ligado a la televisión y la radio.

Cobertura especial de La Opinión Austral

El Grupo La Opinión Austral dirá presente en el evento con una cobertura especial desde el lugar. Los enviados especiales Fernando Zabala (cronista) y Camila Ferrer Pose (fotografía y video), mostrarán todo el detrás de escena de la gala, con entrevistas exclusivas a nominados y ganadores, el paso de las figuras por la alfombra roja y los looks más destacados de la noche.

La alfombra roja comenzará a las 19 horas y será uno de los momentos más esperados, con la presencia de los principales referentes del streaming argentino.

Horarios y conductores de la ceremonia

La previa de los Martín Fierro de los Canales de Streaming 2025 comenzará a las 18.30, con la conducción de Pollo Álvarez. A partir de las 19.30, los invitados y nominados desfilarán por la alfombra roja, que contará con la conducción de Marti Benza, Nacho Elizalde, Sofi Gonet, Luli González y Tefi Russo.

La ceremonia central estará encabezada por Paula Chaves y Damián Betular, quienes serán los encargados de anunciar a los ganadores de una noche que promete emociones, sorpresas y reconocimientos al crecimiento del contenido digital.

Dónde ver en vivo los Martín Fierro de Streaming 2025

Tanto la alfombra roja como la entrega de premios podrán verse en vivo por el canal de OLGA en YouTube, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de Telefe, permitiendo que el evento llegue a todo el país.

Quiénes son los nominados

Las ternas de los Martín Fierro Canales de Streaming 2025 reúnen a las figuras más influyentes del año. Entre los nominados aparecen referentes de la conducción femenina y masculina como Nati Jota, Malena Pichot, Paula Chaves, Nicolás Occhiato, Migue Granados, Ángel de Brito y Pedro Rosemblat, junto a periodistas destacados como Luciana Geuna, Iván Schargrodsky, Carolina Amoroso y Esteban Trebucq.

También se destacan categorías como figura humorística, streamer del año, talento revelación, entrevistador, programas de interés general, humorísticos, informativos, deportivos, musicales y políticos, además de premios especiales a la mejor producción integral, donde compiten señales como OLGA, Luzu TV, Gelatina, Blender, Vorterix y Bondi.

Asimismo, habrá reconocimientos a contenidos on demand, transmisiones especiales, programas federales y a la mejor comunidad del público, una categoría en la que la audiencia tiene un rol central a través del voto.

Listado completo de nominados al Martín Fierro de Streaming 2025

CONDUCCIÓN FEMENINA

Nati Jota – OLGA

Malena Pichot – Futurock

Paula Chaves – OLGA

Vicky Garabal – Luzu TV

La Tora – Luzu TV y TLF Streams

Sofi Martínez – TLF Streams

CONDUCCIÓN MASCULINA

Luquita Rodríguez – Vorterix

Tomás Rebord – Blender

Migue Granados – OLGA

Nicolás Occhiato – Luzu TV

Ángel de Brito – Bondi

Pedro Rosemblat – Gelatina

CO CONDUCCIÓN FEMENINA

Lia Copello – Gelatina

Flor Jazmín – Luzu TV

Gime Accardi – OLGA

Yoyi Francella – Luzu TV

Agos Palazzolo – Vorterix

Juli Poggio – La Casa Streaming

CO CONDUCCIÓN MASCULINA

Juan Ruffo – Blender

Germán Beder – Vorterix

Damián Betular – OLGA

Marcos Aramburu – Gelatina

Santi Talledo – Luzu TV

Sebastián Manzoni – La Casa Streaming

VOZ PERIODÍSTICA

Iván Schargrodsky – C+ (Cenital)

Luciana Geuna – OLGA

Flor Halfon – Gelatina

Esteban Trebucq – Bondi

Carolina Amoroso – Infobae

Gonzalo Aziz – La Casa Streaming

FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA

Malena Guinzburg – Vorterix

Charo López – Gelatina

Noe Custodio – OLGA & Gelatina

Momi Giardina – Luzu TV

Anita Espósito – Luzu TV

Anacleta – Blender

FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA

Guille Aquino – Blender

Nachito Saralegui – Vorterix

Pelao Khe – OLGA

El Trinche – Luzu TV

Martín Garabal – Luzu TV

Rober Galati – Vorterix

Leo Greco – Canal 22 Streaming

ENTREVISTADOR

Migue Granados – OLGA

Pedro Rosemblat – Gelatina

Julia Mengolini – Futurock

Juan Pablo Varsky – Clank

Andrés Duka – Carnaval

Mili Hadad – Infobae

VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA

Pablo Giralt – Mobile Sports

Nani Senra – AZZ

Gastón Edul – OLGA

Sebastián Varela del Río – Vorterix y AFA Estudio

Flavio Azzaro – AZZ

Octavio Gencarelli – Gelatina

Diego Díaz – Picado TV

COLUMNISTA

Paulo Kablan – OLGA

Rolando Barbano – Luzu TV

Iván Schargrodsky – Blender

Emiliano Goggia – Gelatina

Naty Maldini – Futurock

Seba De Caro – Gelatina

TALENTO REVELACIÓN

Tomás Limansky – Gelatina

Anacleta – Blender

Ángela Torres – Luzu TV

Marcos Giles – Vorterix y Luzu TV

Luli González – OLGA

Lola Latorre – La Casa Streaming

DUPLA DEL AÑO

Luli y Paula – OLGA

Germán Beder & Joaco Cavanna – Vorterix

Momi Giardina & Santi Talledo – Luzu TV

Pepe Ochoa & Fede Bongiorno – Bondi

Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu – Gelatina

Marcos Giles & Ángela Torres – Luzu TV

STREAMER

Martín Cirio

La Cobra

Davo

Spreen

Mernosketti

C0ker

Juli Manzotti

MAGAZINE

Antes Que Nadie – Luzu TV

Sería Increíble – OLGA

Rumis – La Casa Streaming

Escucho Ofertas – Blender

Deja que entre el sol – Vorterix

Tengo capturas – La Casa Streaming

Se Picó – República Z

INTERÉS GENERAL

Nadie Dice Nada – Luzu TV

Paren La Mano – Vorterix

Hay Algo Ahí – Blender

Furia Bebé – Futurock

TDT – OLGA

Storytime – Bondi

SEMANAL

Los No Talentos – Luzu TV

Mi primo es Así – OLGA

Xtream Master – Luzu TV

Bang Bang – Gelatina

Reporte Minoritario – Vorterix

Negocios son negocios – Mundo Dinero

Estás a tiempo – Stream Room TVP

Ahora en Jaque – Ahora Play

HUMORÍSTICO

Soñé Que Volaba – OLGA

La gambeta – DGO

Qué Olor – Gelatina

Edición Especial – Luzu TV

Viernes Trece – Eltrece PRENDE

Cinco Minutos Más – Vorterix

MÁS BORDER DEL STREAMING – PROGRAMA

Patria y Familia – Luzu TV

Lo Del Turco – La Canchita TV

El fin del mundo – OLGA

PROGRAMA REVELACIÓN

Tapados de Laburo – OLGA

Se Fue Larga – Luzu TV

Dopaminas – Vorterix

Sumergidas en data – La Casa Streaming

Había que decirlo – Eltrece PRENDE

Maxi Mediodía – Ahora Play

TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL

Gracias Mercedes – OLGA

Día Rosarino – OLGA

2do Aniversario – OLGA

Tini – La Casa Streaming

Gelatón – Gelatina

El baile más grande del universo – Universo TV

TRANSMISIÓN ESPECIAL

24hs TDT – OLGA

Revolución en La Casa – La Casa Streaming

20 años de YouTube – Blender

Luzu FC – Luzu TV

Stream Conicet: Fondo del Mar – Schmidt Ocean Institute

INFORMATIVO

Segurola y Habana – Futurock

Paraíso Fiscal – OLGA

La mañana de Infobae – Infobae

Circo Freak – Gelatina

Tiempo libre – La Casa Streaming

Tremenda mañana – Bondi

Divino Tesoro – Murad

POLÍTICO

540 – C+ (Cenital)

La misa – Carajo

Data Clave – Carnaval

Mate Central – Mate

Multiverso Fantino – Neura

Industria Nacional – Gelatina

DEPORTIVO

412 – 412

Cuidemos El Fútbol – AZZ

Golgana – OLGA

No se pudo – Vorterix

Visitantes – Carnaval

Mundial – AFA Estudio

MUSICAL

¡FA! – Esto es ¡FA!

Algo de música – Luzu TV

Un Poco De Ruido – Un Poco De Ruido

FM Luzu – Luzu TV

Soundtrash – Blender

Origamix – Somos Origamis & Gelatina

Volverme Loco – Bombo TV

DE ACTUALIDAD

Ángel responde – Bondi

El ejército de la mañana – Bondi

Resu en Vivo – Resumido

Desayuno Intermitente – Blender

Ya fue Todo – Jotax

Elijo Creer – Gelatina

La posta del Espectáculo – Stream Room TVP

MEJOR CONTENIDO ON DEMAND

La Cruda – OLGA

Así somos – Luzu TV

El galpón – Vorterix

Esto es cine – Blender

Banquete – OLGA

Una buena excusa – Gelatina

MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL

OLGA

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi

STREAM REACT

La voz – Streams Telefe & Luzu TV

Masterchef Liga Streamers – Streams Telefe y canales de streamers

Gran Hermano – Streams Telefe

Azzaro reacción – AZZ

PROGRAMA FEDERAL

Para el Universo – Universo TV (Córdoba)

Cabaret Voltaire – Brindis TV (Rosario)

Flojo de papeles – Floyd TV (Mendoza)

Dólar Blue – La Casa del Streaming (Misiones)

MEJOR COMUNIDAD DEL PÚBLICO

Todos los canales nominados, invitan a votar a la gente

CLIP DEL AÑO

Cada canal manda su clip nominado

Un hito para el entretenimiento digital argentino

La primera edición de los Martín Fierro de los Canales de Streaming consolida al streaming como uno de los grandes protagonistas del entretenimiento nacional y marca un antes y un después en el reconocimiento institucional de los creadores digitales.

📌 Toda la información, el minuto a minuto y el detrás de escena de la gala se podrá seguir a través de la cobertura especial de La Opinión Austral, con acceso exclusivo a lo que ocurra dentro y fuera del escenario en una noche histórica para el streaming argentino.