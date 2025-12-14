Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este domingo 14 de diciembre se realiza la primera edición de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming, el evento que reconoce a las principales figuras, programas y producciones del ecosistema digital argentino. La ceremonia, organizada por APTRA, tendrá lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contará con 32 ternas que distinguen a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.
La gala representa un hecho histórico para la industria del streaming en Argentina, que por primera vez cuenta con una premiación propia dentro del prestigioso sello Martín Fierro, tradicionalmente ligado a la televisión y la radio.
Cobertura especial de La Opinión Austral
El Grupo La Opinión Austral dirá presente en el evento con una cobertura especial desde el lugar. Los enviados especiales Fernando Zabala (cronista) y Camila Ferrer Pose (fotografía y video), mostrarán todo el detrás de escena de la gala, con entrevistas exclusivas a nominados y ganadores, el paso de las figuras por la alfombra roja y los looks más destacados de la noche.
La alfombra roja comenzará a las 19 horas y será uno de los momentos más esperados, con la presencia de los principales referentes del streaming argentino.
Horarios y conductores de la ceremonia
La previa de los Martín Fierro de los Canales de Streaming 2025 comenzará a las 18.30, con la conducción de Pollo Álvarez. A partir de las 19.30, los invitados y nominados desfilarán por la alfombra roja, que contará con la conducción de Marti Benza, Nacho Elizalde, Sofi Gonet, Luli González y Tefi Russo.
La ceremonia central estará encabezada por Paula Chaves y Damián Betular, quienes serán los encargados de anunciar a los ganadores de una noche que promete emociones, sorpresas y reconocimientos al crecimiento del contenido digital.
Dónde ver en vivo los Martín Fierro de Streaming 2025
Tanto la alfombra roja como la entrega de premios podrán verse en vivo por el canal de OLGA en YouTube, mientras que la transmisión televisiva estará a cargo de Telefe, permitiendo que el evento llegue a todo el país.
Quiénes son los nominados
Las ternas de los Martín Fierro Canales de Streaming 2025 reúnen a las figuras más influyentes del año. Entre los nominados aparecen referentes de la conducción femenina y masculina como Nati Jota, Malena Pichot, Paula Chaves, Nicolás Occhiato, Migue Granados, Ángel de Brito y Pedro Rosemblat, junto a periodistas destacados como Luciana Geuna, Iván Schargrodsky, Carolina Amoroso y Esteban Trebucq.
También se destacan categorías como figura humorística, streamer del año, talento revelación, entrevistador, programas de interés general, humorísticos, informativos, deportivos, musicales y políticos, además de premios especiales a la mejor producción integral, donde compiten señales como OLGA, Luzu TV, Gelatina, Blender, Vorterix y Bondi.
Asimismo, habrá reconocimientos a contenidos on demand, transmisiones especiales, programas federales y a la mejor comunidad del público, una categoría en la que la audiencia tiene un rol central a través del voto.
Listado completo de nominados al Martín Fierro de Streaming 2025
CONDUCCIÓN FEMENINA
- Nati Jota – OLGA
- Malena Pichot – Futurock
- Paula Chaves – OLGA
- Vicky Garabal – Luzu TV
- La Tora – Luzu TV y TLF Streams
- Sofi Martínez – TLF Streams
CONDUCCIÓN MASCULINA
- Luquita Rodríguez – Vorterix
- Tomás Rebord – Blender
- Migue Granados – OLGA
- Nicolás Occhiato – Luzu TV
- Ángel de Brito – Bondi
- Pedro Rosemblat – Gelatina
CO CONDUCCIÓN FEMENINA
- Lia Copello – Gelatina
- Flor Jazmín – Luzu TV
- Gime Accardi – OLGA
- Yoyi Francella – Luzu TV
- Agos Palazzolo – Vorterix
- Juli Poggio – La Casa Streaming
CO CONDUCCIÓN MASCULINA
- Juan Ruffo – Blender
- Germán Beder – Vorterix
- Damián Betular – OLGA
- Marcos Aramburu – Gelatina
- Santi Talledo – Luzu TV
- Sebastián Manzoni – La Casa Streaming
VOZ PERIODÍSTICA
- Iván Schargrodsky – C+ (Cenital)
- Luciana Geuna – OLGA
- Flor Halfon – Gelatina
- Esteban Trebucq – Bondi
- Carolina Amoroso – Infobae
- Gonzalo Aziz – La Casa Streaming
FIGURA HUMORÍSTICA FEMENINA
- Malena Guinzburg – Vorterix
- Charo López – Gelatina
- Noe Custodio – OLGA & Gelatina
- Momi Giardina – Luzu TV
- Anita Espósito – Luzu TV
- Anacleta – Blender
FIGURA HUMORÍSTICA MASCULINA
- Guille Aquino – Blender
- Nachito Saralegui – Vorterix
- Pelao Khe – OLGA
- El Trinche – Luzu TV
- Martín Garabal – Luzu TV
- Rober Galati – Vorterix
- Leo Greco – Canal 22 Streaming
ENTREVISTADOR
- Migue Granados – OLGA
- Pedro Rosemblat – Gelatina
- Julia Mengolini – Futurock
- Juan Pablo Varsky – Clank
- Andrés Duka – Carnaval
- Mili Hadad – Infobae
VOZ PERIODÍSTICA DEPORTIVA
- Pablo Giralt – Mobile Sports
- Nani Senra – AZZ
- Gastón Edul – OLGA
- Sebastián Varela del Río – Vorterix y AFA Estudio
- Flavio Azzaro – AZZ
- Octavio Gencarelli – Gelatina
- Diego Díaz – Picado TV
COLUMNISTA
- Paulo Kablan – OLGA
- Rolando Barbano – Luzu TV
- Iván Schargrodsky – Blender
- Emiliano Goggia – Gelatina
- Naty Maldini – Futurock
- Seba De Caro – Gelatina
TALENTO REVELACIÓN
- Tomás Limansky – Gelatina
- Anacleta – Blender
- Ángela Torres – Luzu TV
- Marcos Giles – Vorterix y Luzu TV
- Luli González – OLGA
- Lola Latorre – La Casa Streaming
DUPLA DEL AÑO
- Luli y Paula – OLGA
- Germán Beder & Joaco Cavanna – Vorterix
- Momi Giardina & Santi Talledo – Luzu TV
- Pepe Ochoa & Fede Bongiorno – Bondi
- Tomás Quintín Palma & Marcos Aramburu – Gelatina
- Marcos Giles & Ángela Torres – Luzu TV
STREAMER
- Martín Cirio
- La Cobra
- Davo
- Spreen
- Mernosketti
- C0ker
- Juli Manzotti
MAGAZINE
- Antes Que Nadie – Luzu TV
- Sería Increíble – OLGA
- Rumis – La Casa Streaming
- Escucho Ofertas – Blender
- Deja que entre el sol – Vorterix
- Tengo capturas – La Casa Streaming
- Se Picó – República Z
INTERÉS GENERAL
- Nadie Dice Nada – Luzu TV
- Paren La Mano – Vorterix
- Hay Algo Ahí – Blender
- Furia Bebé – Futurock
- TDT – OLGA
- Storytime – Bondi
SEMANAL
- Los No Talentos – Luzu TV
- Mi primo es Así – OLGA
- Xtream Master – Luzu TV
- Bang Bang – Gelatina
- Reporte Minoritario – Vorterix
- Negocios son negocios – Mundo Dinero
- Estás a tiempo – Stream Room TVP
- Ahora en Jaque – Ahora Play
HUMORÍSTICO
- Soñé Que Volaba – OLGA
- La gambeta – DGO
- Qué Olor – Gelatina
- Edición Especial – Luzu TV
- Viernes Trece – Eltrece PRENDE
- Cinco Minutos Más – Vorterix
MÁS BORDER DEL STREAMING – PROGRAMA
- Patria y Familia – Luzu TV
- Lo Del Turco – La Canchita TV
- El fin del mundo – OLGA
PROGRAMA REVELACIÓN
- Tapados de Laburo – OLGA
- Se Fue Larga – Luzu TV
- Dopaminas – Vorterix
- Sumergidas en data – La Casa Streaming
- Había que decirlo – Eltrece PRENDE
- Maxi Mediodía – Ahora Play
TRANSMISIÓN ESPECIAL MUSICAL
- Gracias Mercedes – OLGA
- Día Rosarino – OLGA
- 2do Aniversario – OLGA
- Tini – La Casa Streaming
- Gelatón – Gelatina
- El baile más grande del universo – Universo TV
TRANSMISIÓN ESPECIAL
- 24hs TDT – OLGA
- Revolución en La Casa – La Casa Streaming
- 20 años de YouTube – Blender
- Luzu FC – Luzu TV
- Stream Conicet: Fondo del Mar – Schmidt Ocean Institute
INFORMATIVO
- Segurola y Habana – Futurock
- Paraíso Fiscal – OLGA
- La mañana de Infobae – Infobae
- Circo Freak – Gelatina
- Tiempo libre – La Casa Streaming
- Tremenda mañana – Bondi
- Divino Tesoro – Murad
POLÍTICO
- 540 – C+ (Cenital)
- La misa – Carajo
- Data Clave – Carnaval
- Mate Central – Mate
- Multiverso Fantino – Neura
- Industria Nacional – Gelatina
DEPORTIVO
- 412 – 412
- Cuidemos El Fútbol – AZZ
- Golgana – OLGA
- No se pudo – Vorterix
- Visitantes – Carnaval
- Mundial – AFA Estudio
MUSICAL
- ¡FA! – Esto es ¡FA!
- Algo de música – Luzu TV
- Un Poco De Ruido – Un Poco De Ruido
- FM Luzu – Luzu TV
- Soundtrash – Blender
- Origamix – Somos Origamis & Gelatina
- Volverme Loco – Bombo TV
DE ACTUALIDAD
- Ángel responde – Bondi
- El ejército de la mañana – Bondi
- Resu en Vivo – Resumido
- Desayuno Intermitente – Blender
- Ya fue Todo – Jotax
- Elijo Creer – Gelatina
- La posta del Espectáculo – Stream Room TVP
MEJOR CONTENIDO ON DEMAND
- La Cruda – OLGA
- Así somos – Luzu TV
- El galpón – Vorterix
- Esto es cine – Blender
- Banquete – OLGA
- Una buena excusa – Gelatina
MEJOR PRODUCCIÓN INTEGRAL
- OLGA
- Luzu TV
- Gelatina
- Blender
- Vorterix
- Bondi
STREAM REACT
- La voz – Streams Telefe & Luzu TV
- Masterchef Liga Streamers – Streams Telefe y canales de streamers
- Gran Hermano – Streams Telefe
- Azzaro reacción – AZZ
PROGRAMA FEDERAL
- Para el Universo – Universo TV (Córdoba)
- Cabaret Voltaire – Brindis TV (Rosario)
- Flojo de papeles – Floyd TV (Mendoza)
- Dólar Blue – La Casa del Streaming (Misiones)
MEJOR COMUNIDAD DEL PÚBLICO
- Todos los canales nominados, invitan a votar a la gente
CLIP DEL AÑO
- Cada canal manda su clip nominado
Un hito para el entretenimiento digital argentino
La primera edición de los Martín Fierro de los Canales de Streaming consolida al streaming como uno de los grandes protagonistas del entretenimiento nacional y marca un antes y un después en el reconocimiento institucional de los creadores digitales.
📌 Toda la información, el minuto a minuto y el detrás de escena de la gala se podrá seguir a través de la cobertura especial de La Opinión Austral, con acceso exclusivo a lo que ocurra dentro y fuera del escenario en una noche histórica para el streaming argentino.
