El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, responsabilizó a la oposición por la aparición de un nuevo audio atribuido a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y afirmó que su difusión representa “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

Mediante su cuenta de X (exTwitter), Menem expresó: “En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados“.

Seguidamente, sostuvo que “estos encuentros se realizan periódicamente para coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza. La línea y las instrucciones dentro del Congreso se definen en este ámbito, y Karina Milei participa para aportar conducción política y asegurar que la labor legislativa esté en plena sintonía con el rumbo que impulsa Javier Milei junto con todo el Poder Ejecutivo”.

Para el presidente de la Cámara Baja, “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral“.

En el cierre de su posteo, criticó: “El tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación“.