El streaming Esto Es Dopamina, transmitido por una plataforma audiovisual en Uruguay, difundió un audio que podría corresponder a Karina Milei, secretaria de Presidencia y hermana del Presidente de la Nación, después de que en Argentina entrara en vigencia una cautelar que prohíbe la difusión de grabaciones de la funcionaria.

Aunque algunas partes resultan ininteligibles, se entiende que se referiría a personas de su entorno. Este programa uruguayo no pertenece al periodista Eduardo Preve, quien trabaja en la radio M24, donde conduce la columna La Tapadita, dentro del matutino informativo Nada que Perder.

“En La Tapadita vamos a pasar los últimos audios que los medios uruguayos nunca emitieron sobre la presunta red de coimas del gobierno argentino”, había anunciado desde sus redes sociales. No obstante, este martes, el periodista aclaró: “Nunca anuncié que iba a pasar los audios de Karina y voy a seguir insistiendo, voy a seguir pidiendo“.

Las grabaciones que compartió Preve coinciden con los emitidos por el canal de streaming Carnaval, medio señalado por el Gobierno Nacional y acusado de realizar “tareas de espionaje”. Además, se solicitaron allanamientos en los estudios del programa y en los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como de los dueños del medio, Pablo Toviggino y Franco Bindi.