Más gestos de Milei a Donald Trump: embarcó al portaaviones nuclear de EEUU en el mar argentino El presidente participó en los ejercicios navales Passex 2026 junto a fuerzas de Estados Unidos en el Atlántico Sur. La actividad incluyó maniobras conjuntas con buques y aeronaves en la Zona Económica Exclusiva.

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El presidente Javier Milei abordó el portaaviones nuclear USS Nimitz en el marco de los ejercicios navales conjuntos Passex 2026, que se desarrollan en el Mar Argentino. La actividad se realizó junto al Comando Sur de Estados Unidos y la Embajada norteamericana, como parte de un operativo combinado entre ambas fuerzas.

El mandatario partió desde Aeroparque y arribó al buque tras un vuelo de aproximadamente una hora y media. La visita se concretó durante la etapa final de las maniobras que se llevan adelante en aguas de la Zona Económica Exclusiva del país.

El presidente Javier Milei, junto a miembros de la delegación argentina, participa en actividades a bordo del portaaviones USS Nimitz en el marco de ejercicios navales conjuntos con Estados Unidos.

Las operaciones corresponden al ejercicio Passex 2026, una práctica que se activa cuando unidades navales de distintos países coinciden en tránsito por aguas jurisdiccionales. En este caso, el despliegue incluyó al portaaviones USS Nimitz y al destructor USS Gridley, junto a unidades de la Armada Argentina.

Participaron el destructor ARA La Argentina y la corbeta ARA Rosales, que establecieron contacto operativo con las embarcaciones estadounidenses. Las maniobras incluyeron formaciones de navegación, comunicaciones tácticas, ejercicios de defensa aérea y operaciones aéreas conjuntas.

Además, helicópteros Sea King operaron desde la cubierta del portaaviones y realizaron prácticas con aeronaves F-18 de la Armada de Estados Unidos.

El presidente argentino Javier Milei, junto al embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas a bordo de portaaviones.

Participación de la comitiva oficial

Durante la actividad, Milei estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno. También participaron el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas, y autoridades del área de Defensa.

Entre los presentes se encontraban el ministro de Defensa, Carlos Presti, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Marcelo Dalle Nogare, y el jefe de la Armada, Juan Carlos Romay, junto a otros funcionarios y autoridades militares.

Visita del jefe del Comando Sur, Mark A. Schafer

En paralelo, el jefe del Comando Sur, contraalmirante Mark A. Schafer, visitó el país y mantuvo actividades con fuerzas argentinas. La agenda incluyó su presencia en la unidad aeronáutica de Moreno, donde se desarrollan ejercicios de operaciones especiales.

El contraalmirante Mark A. Schafer, jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur (SOCSOUTH) de Estados Unidos llegó a la Base Naval Puerto Belgrano, donde fue recibido por el contraalmirante José Alberto Martí Garro, máxima autoridad del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada.

Estas prácticas forman parte de la operación Daga Atlántica, que se ejecuta en conjunto con efectivos argentinos en la Base Naval Puerto Belgrano, la Guarnición Militar Córdoba y la VII Brigada Aérea.

Marco del despliegue internacional Southern Seas 2026

Las maniobras se integran al despliegue Southern Seas 2026, una campaña de adiestramiento que el grupo aeronaval estadounidense desarrolla en el continente. Durante ese recorrido, el USS Nimitz participa en ejercicios combinados con distintas armadas de la región.

Javier Milei junto a Peter Lamelas, Marcelo Dalle Nogare y Carlos Presti.

El Ministerio de Defensa informó que el trabajo conjunto comenzó cuando el grupo de combate ingresó al Atlántico Sur y se aproximó al litoral marítimo argentino.

Autorización para el ingreso de tropas y medios

El ingreso de personal y unidades militares de Estados Unidos al país se autorizó mediante un decreto del Poder Ejecutivo. La medida permitió la realización de los ejercicios en territorio y aguas jurisdiccionales.

En los fundamentos oficiales se indicó que la participación en este tipo de operaciones busca fortalecer capacidades mediante el intercambio de procedimientos y experiencias en el ámbito militar.

El ejercicio Passex tiene antecedentes recientes en el país. En 2024, el portaaviones USS George Washington participó de maniobras similares con la Armada Argentina en el Atlántico Sur.